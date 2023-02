Claus Hjort: - Jeg har ikke afsløret statshemmeligheder

Claus Hjort er tiltalt for at røbe statshemmeligheder

Nu gik den ikke længere.

Justitsminister, Peter Hummelgaard, har tiltrådt indstillingen om at rejse tiltale mod Claus Hjort Frederiksen for at røbe statshemmeligheder, og det betyder, at den mangeårige politiker nu skal for retten.

Claus Hjort Frederiksen bekræfter på Facebook, at han er blevet tiltalt.

'Jeg bestrider at have overskredet grænserne for min vidtgående ytringsfrihed som politiker, og jeg har ikke afsløret angivelige statshemmeligheder. Punktum.', skriver den mangeårige venstrepolitiker på Facebook efter tiltalen.

Claus Hjort genopstillede nemlig ikke ved det seneste folketingsvalg, og dermed mistede han den parlamentariske immunitet, som havde som medlem af Folketinget.

I mere end et år har Claus Hjort været sigtet for at røbe statshemmeligheder på landsdækkende fjernsyn.

Og selvom rigsadvokaten i maj sidste år vurderede, at der burde rejses tiltale mod den forhenværende forsvarsminister, så stemte et flertal i Folketinget imod og fredede dermed den tidligere politiker for en stund.

'Det var ikke sådan, jeg havde drømt om at mit otium skulle være, men når det ikke kan være anderledes, er jeg klar til at tage det slag med, og jeg har både kræfter og overskud til at gå hele vejen.', skriver Claus Hjort Frederiksen i opslaget på Facebook.

