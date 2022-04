Claus Hjort: Regeringen står bag sigtelse for landsforræderi mod mig

Claus Hjort Frederiksen siger nu direkte, at det er regeringen, som står bag sigtelsen mod ham for landsforræderi.

Det siger han i et interview med B.T.

Claus Hjort Frederiksen mener desuden, at selve initiativet til hans sigtelse må stamme fra enten Statsministeriet eller Justitsministeriet.

På et direkte spørgsmål fra mediet om, hvorvidt det er Frederiksens egen overbevisning, at sigtelsen mod ham er foranlediget af regeringen, svarer han:

- Ja, det er det. Jeg kan ikke se, at det kan være på nogen anden måde, siger Claus Hjort Frederiksen, som uddyber:

- Jeg ved jo så ikke, om det kommer fra ministrene eller fra embedsværket omkring dem. Det kan jeg ikke vide noget om. Jeg tør dog sige med sikkerhed, at det ikke er PET, som har startet det. Så havde der ligget en masse efterforskningsmateriale, og det gør der ikke.

Claus Hjort Frederiksen forklarer, at han ikke vil begynde at pege på konkrete personer eller ministre, da han ikke har konkrete beviser. Men han kan godt indsnævre det til to centrale ministerier.

- Nu er regeringen jo et vidt begreb. Men det er enten fra Justitsministeriet eller Statsministeriet, siger Claus Hjort Frederiksen.

Han uddyber, at han ikke kan være sikker på regeringens motiv, men siger, at en forklaring kan være, at han som oppositionspolitiker og tidligere forsvarsminister adskillige gange udtrykte voldsom kritik af tidligere forsvarsminister Trine Bramsen.

Kritikken skyldtes Bramsens håndtering af sagen, hvor Forsvarets Efterretningstjeneste fik betydelig kritik af Tilsynet med Efterretningstjenester, og hvor Bramsen hjemsendte fem centrale medarbejdere.

Justitsministeriet vil ikke tale med B.T. om sagen, men henviser til en tidligere kommentar, som justitsminister Nick Hækkerup har givet.

- Jeg har ikke blandet mig i hverken sagen mod Claus Hjort Frederiksen eller mod Lars Findsen. Jeg har været orienteret, men jeg har ikke blandet mig, sagde Nick Hækkerup.

Statsministeriet udtaler sig heller ikke, men henviser til Justitsministeriet.