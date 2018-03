Claus' kæreste ramt af lockout: Må vinke farvel til 20.000-kroners ferie

I maj sidste år får Claus Larsens kæreste, der arbejder som rengøringsassistent på et hospital i hovedstadsområdet, godkendt at afholde sin restferie fra ferieåret 2016/2017 fra 11. april til 27. april 2018.

Parret vil til Thailand.

For at spare penge, booker de allerede i oktober og betaler sidste del af rejsens pris 13. februar i år. I alt 20.000 kroner.

Ferien har rengøringsassistenten og folkepensionisten Claus Larsen sparet op til i lang tid, og det er bare anden gang på de ni år, de har været kærester, at de skal besøge kærestens hjemland.

Men fordi kærestens ferie starter 11. april, bare en dag efter, at lockouten træder i kraft, hvis alt går som varslet, må hun ikke rejse på ferie - gør hun det alligevel vil hun kunne fyres, hvis lockouten ophører, inden hun kommer hjem.

- Pengene hænger sgu ikke på træerne her, så vi plejer normalt at tage på ferie i en lille båd, jeg har, i Danmark om sommeren, fordi det er billigt. Jeg vil tro, at det har taget os to år at spare op til den rejse, der nu kan være totalt spildt. Det er et voldsomt indgreb i den personlige frihed. Tyveri, siger Claus Larsen.

Bare ærgerligt

Derudover vil Claus Larsens kæreste, der af hensyn til sit arbejde ikke ønsker at stå frem med navn, heller ikke kunne modtage den såkaldte konflikt-understøttelse fra sin fagforening FOA, der udbetales til medlemmerne under strejke eller lockout, hvor de ingen løn får.

- Det er absurd, at hvis hun tager på ferie bare to dage tidligere, kan vi holde den uden problemer, men nu skal vi så vinke farvel til 20.000 kroner eller risikere, at hun mister jobbet, fordi vi har bestilt ferie et halvt år forinden. For ikke at glemme, at hun jo faktisk har fået bevilget ferie i den periode af sin arbejdsgiver et år før, at vi skal af sted, siger Claus Larsen.

- Men kan du ikke se, at det er vigtigt for legitimiteten i befolkningen, at en strejke eller lockout ikke bare er en ekstra gratis ferie?

- Jo, det er klart, og der kunne man jo lave en regel om, at man ikke må bestille ferie 14 dage inden overenskomstforhandlingerne starter.

Men der er ikke noget at komme efter, lyder det fra chefjurist i FOA, Bettie Trier Petersen.

- Reglerne er sådan i ferieloven, at ved strejke eller lockout suspenderes al ferie. Det har vi intet at gøre med hos FOA. Men det betyder, at man som arbejdstager skal være til rådighed for arbejdsgiveren lige så snart, at en strejke eller lockout ophører, ellers kan arbejdsgiveren derfor fyre vedkommende.

Ikke alene

Og Claus Larsens kæreste er langt fra den eneste, der er kommet i klemme med en rejseforsikring, der ikke dækker ved lockout eller strejke, og som nu står med en dyr rejse, de ikke må afholde.

- Der er hundredevis som Claus Larsens kæreste, desværre, der har planlagt ferie i den periode. Vi anbefaler derfor vores medlemmer, der står i en sådan situation, at de forsøger at få aftalt med arbejdsgiveren, at de kan starte deres ferie mindst en dag før, lockouten træder i kraft. På den måde kan man tage på ferie med fuld løn, siger Jakob Bang, chefforhandler ved FOA.

Er det ikke muligt, er der ingen hjælp at hente hos FOA. De dækker hverken aflyst ferie eller konflikt-godtgørelse, hvis du rejser alligevel:

- Reglerne kan variere lokalt, men det er grundlæggende sådan, at man skal deltage i konflikten for at få konflikt-understøttelse Så hvis ikke man møder op til for eksempel møder og demonstrationer, så får man heller ingen penge, siger Jakob Bang.

Tilbage i Hundested, hvor Claus Larsen bor, er udsigten til ikke at komme på den planlagte ferie dybt frustrerende.

- Vi havde virkelig glædet os til at komme af sted, for min kærestes bror er lige blevet opereret i øjnene, så det ville være rart at se, at han har det godt. Og så vil min kæreste selvfølgelig også gerne se sin familie.