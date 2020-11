Han har siddet på posten i syv et halvt år

Claus Oxfeldt stopper som forbundsformand for Politiforbundet.

Det skriver forbundet i en pressemeddelelse.

Oxfeldt har været formand i godt syv et halvt år og fortsætter i en ny stilling som områdechef hos Kriminalforsorgen Hovedstaden.

35 år hos politiet

Sammenlagt har den nu tidligere forbundsformand arbejdet hos dansk politi i 35 år.

- I Kriminalforsorgen er man nu i gang med store ændringer på det sikkerhedsmæssige område. Det bliver spændende at blive en del af den proces, ligesom jeg ser frem til at samarbejde med fængselsbetjente og andre faggrupper, der jo bl.a. skal få en dagligdag til at fungere med mange forskellige indsatte, siger Oxfeldt i pressemeddelelsen.

Stolt

Claus Oxfeldt blevt uddannet i 1990 som politiassistent og fik en diplomuddannelse i ledelse i 2012, hvorefter han i juni 2013 blev forbundformand.

I maj næste år afholder Politiforbundet kongres igen, hvor der skal findes en ny formand.

- Det er selvfølgelig vemodigt efter så mange år at forlade Politiforbundet. Men jeg er glad og stolt over alle de flotte resultater, vi sammen har opnået for vores mange medlemmer.

- For halvandet år siden var jeg inde i nogle grundige overvejelser om, hvordan jeg ville bruge mine næste arbejdsår. Det har jeg nu besluttet, og jeg har fået en enestående mulighed for et nyt job, siger Claus Oxfeldt i meddelelsen.