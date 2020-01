Claus raser: Troede han havde vundet 37.500 kr. i Oddset

Claus Mørk fra Ringkøbing troede, at han havde vundet en stor gevinst på 37.500 kroner på Oddset hos Danske Spil, men glæden varede kort.

Han havde fået øje på et odds, der var lidt for godt til at være sandt. Her gav Hapoel Nof Hagalil U19 hele odds 75,00 i en fodboldkamp, hvor de førte 6-0 over Hapoel Nir Ramat Hashraron U19 kort før tid. Oddset gik hjem, og spillerne manglede kun at få pengene ind på deres konti.

Men oddset der var sat fra Danske Spil viste at være en fejl fra Danske Spils side, hvorfor alle spillerne, der havde placeret et væddemål på den givende kamp, fik deres penge retur.

- Jeg har krav på min gevinst, som jeg ærlig og roligt har kørt igennem. Jeg har betalt for den, og jeg har vundet. Så selvfølgelig vil jeg da have min gevinst, siger Claus Mørk.

- Men kunne du ikke sige dig selv, at der var tale om en fejl, når oddset var så højt, da et hold førte 6-0 sidst i kampen?

- Nej. Jeg går stærkt ud fra, når jeg har spillet, og når jeg har vundet, at jeg får pengene igen. Oddsene inde på Danske Spil hopper jo op og ned, alt efter hvem de tror vinder. Jeg troede jo på, at det der hold ville vinde, og så endte jeg med at vinde. Så det kan jeg ikke se, der skulle være noget galt i, svarer Claus Mørk.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Claus Mørk viser her kuponen, han havde spillet, som han troede, han havde vundet på. Privatfoto

Danske Spil bekræfter over for Ekstra Bladet, at der var tale om en klar fejl i oddssætningen. Samtidig er de kede af situationen.

- Det fremgår tydeligt af vores spilleregler, at vi kan ophæve et væddemål, hvis der er fejl i en oddssætning. Spillerne burde have vidst, at oddset var fejlagtigt. Derfor har vi selvfølgelig tilbagebetalt det beløb, som spillerne har indskudt. Det burde dog være oplagt, at der var tale om en fejl, når et odds er sat så højt, når et hold fører 6-0, fortæller Thomas Bille fra Danske Spils presseafdeling til Ekstra Bladet.

- Vi ved ikke på stående fod, hvorfor fejlen er opstået. Vi er altid kede af det, når sådan nogle fejl opstår. Vi så selvfølgelig helst, at fejlen ikke opstod, men vi føler, vi har gjort, hvad vi skulle i den her situation og fulgt vores regler, lyder det fra Thomas Bille.

Claus Mørks kupon, da spillerne opdagede det høje odds.

Danske Spils regler står ved magt, og derfor har Claus Mørk og eventuelle andre spillere ikke udsigt til at kunne glæde sig over en stor gevinst.

Claus Mørk køber ikke Danske Spils forklaring, og han er mildest talt i chok over, at han ikke får sine 37.500 kroner, som han troede, han havde vundet.

- Pengene er blevet trukket fra min spilkonto, og så synes jeg ikke, de kan komme bagefter og sige, at det var en fejl, mener Claus Mørk.

Danske Spils regler for spil kan læses via linket her.