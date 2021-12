CNN fjerner stjernevært efter afsløring om skandaleramt bror

Den amerikanske tv-station CNN har suspenderet den fremtrædende tv-vært Chris Cuomo på ubestemt tid.

Det oplyser CNN natten til onsdag.

Suspenderingen sker som følge af, at Chris Cuomo har spillet en større rolle end hidtil kendt i forsøget på at forsvare sin storebror, tidligere New York-guvernør Andrew Cuomo, mod anklager fra flere kvinder om krænkende adfærd.

Det fremgår af dokumenter, som mandag blev offentliggjort af delstaten New Yorks justitsminister, Letitia James.

Ifølge dokumenterne kontaktede Chris Cuomo personer på andre medier for at finde ud af, om der var nye påstande på vej mod Andrew Cuomo.

Tidligere har Chris Cuomo nægtet at have kontaktet andre journalister for at hjælpe sin bror.

Allerede mandag meddelte CNN, at afsløringerne kunne få konsekvenser for Chris Cuomos ansættelse. Og det er så blevet en realitet tirsdag.

- Disse dokumenter tyder på en større grad af indblanding i sin brors bestræbelser (på at forsvare sig mod beskyldningerne, red.), end vi tidligere har været klar over. Derfor har vi suspenderet Chris på ubestemt tid og afventer yderligere evaluering, skriver CNN.

I august blev Andrew Cuomo tvunget til at trække sig som guvernør for New York efter ti år på posten. Det skete, efter at adskillige kvinder havde beskyldt ham for seksuelle krænkelser.

Andrew Cuomo afviste alle beskyldninger. Men han erkendte efter at være trådt tilbage, at han måske havde været for 'familiær med folk'.

Dokumenterne, som blev offentliggjort mandag, viser ifølge The New York Times, at Andrew Cuomo lænede sig op af en gruppe støtter for at lægge en strategi for, hvordan han skulle fjerne opmærksomhed fra beskyldningerne og overleve i jobbet som guvernør.

Til efterforskere har Chris Cuomo ifølge The New York Times fortalt, at han jævnligt talte med broren om, hvordan han skulle fremstå. Han havde også kritiseret Andrew Cuomo for at have 'dårlig dømmekraft.'

- Da sagen begyndte at eskalere, bad min bror mig om at hjælpe, sagde Chris Cuomo til efterforskere i et seks timer langt forhør.

I maj erkendte han over for CNN at have brudt nogle af mediets regler ved at rådgive sin bror. Desuden lovede han ikke at omtale sagen, når han var på skærmen.

Det havde CNN forståelse for på det tidspunkt, men siger nu, at de nye dokumenter udløser 'alvorlige spørgsmål'.

Chris Cuomo har endnu ikke udtalt sig om sin suspendering.