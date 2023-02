Coca-Cola hæver prisen

Snart bliver det dyrere at købe den klassiske Coca-Cola på glasflaske. Det siger den økonomiske chef for Coca-Cola Europacific (CCEP), Nik Jhangiani, til Reuters.

I kølvandet på coronapandemien og invasionen af Ukraine har der været mangel på glas for drikkevarevirksomheder. Det har fået virksomheden til at sætte priserne op.

Derudover sker det også som et forsøg på at udvikle glasflasker, der kan bruges flere gange.

CCEP har allerede udrullet returglasflasker i Frankrig, Spanien og Belgien.

- Der bruger man flaskerne op til ti-tolv gange - hvis ikke mere, siger Nik Jhangiani.

Og nu ser det ud til, at det kommer til at ramme flere lande. Jhangiani siger til Reuters, at han forventer, at priserne bliver sat op allerede i år.