Coca Colas ramadan-kampagne vækker opsigt

I forbindelse med den islamiske faste ramadan vil Coca Cola fredag lancere en stor kampagne i Norge. På flaskerne vil det velkendte logo være at finde i en ny form, nemlig en halvmåne - et vigtigt symbol i islam.

Indholdet i flaskerne kommer til at være det samme, som det altid har været.

Det skriver det norske medie Dagbladet.

Årsagen til kampagnen er ifølge Coca Colas markedsføringschef i Norge, Johanna Kosanovic, at man vil markere ramadanen på samme måde, som man markere julen.

- I muslimske lande har vi en lang tradition med at markere ramadan, på samme måde som vi her i landet har tradition for julekampagner. Nu vil vi for første gang i Norge fejre ramadan sammen med vores norske muslimer, siger hun til Dagbladet.

Udtryk for mangfoldighed

Johanna Kosanovic forklarer, at kampagnen samtidig er et udtryk for Coca Colas mangfoldighed.

Den kommende kampagne har vakt opsigt i Norge, hvor professor i marketing og branding ved den norske handelshøjskole BI kalder kampagnen interessant, men riskiofyldt.

- Sådan en kampagne kan være risikofyldt, fordi man knytter et så etableret varemærke sammen med noget, der kan give negative associationer hos mange, siger hun til Dagbladet.

I Danmark har Coca Cola ingen planer om en ramadan-kampagne. Foto: Coca Cola

Lektor på institut for kommunikation og psykologi på Aalborg Universitet i Sydhavnen Lars Pynt Andersen er enige i, at Coca Cola risikerer at få tæsk, når de tager et standpunkt. Men det kan også give pote:

- Coca Cola er jo kendt for at være et meget konservativt brand, og i nogle epoker har de haft udfordringer og fremstået som gammelt og umoderne. Derfor har de behov for at tage nogle risici af og til og balancere det.

- Det håber jeg så for dem, at de har gjort her, siger Lars Pynt Andersen til Ekstra Bladet.

Ingen ramadan-kampagne i Danmark

I Danmark kommer man ikke til at finde Coca Cola'er i supermarkederne, hvor logoet er inde i en halvmåne. Det fortæller kommunikationschef i Coca Cola Jes Randrup Nielsen:

- Det er ikke noget, vi har overvejet. Vi kører i øjeblikket kampagnen 'Share a Coke', som har et budskab om, at man skal give et kompliment og dele en kampagne, som kører frem til september, lyder det.

Jes Randrup Nielsen vil ikke afvise, at man i fremtiden ser en lignende kampagne i Danmark:

- Man kan aldrig afvise, hvad der kommer til at ske i fremtiden. Men i øjeblikket har vi ingen planer om det, og det har ikke været oppe og vende, slutter han.