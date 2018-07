Cohen beskylder Trump for at kende til møde med russere

Michael Cohen, Donald Trumps tidligere advokat, hævder, at Trump kendte til et kontroversielt møde, der fandt sted i Trump Tower i juni 2016.

Det skriver CNN, som har talt med en række anonyme kilder.

Dengang mødtes Trumps søn, Donald Trump Jr., med en russisk advokat for at skaffe belastende oplysninger om den demokratiske modkandidat, Hillary Clinton, under præsidentvalgkampen.

Ud over Trump Jr. deltog præsidentens svigersøn Jared Kushner samt den daværende chef for Trumps valgkampagne, Paul Manafort.

En række e-mails, som Donald Trump Jr. har offentliggjort, viser, at den russiske advokat Natalja Veselnitskaja mødtes med ham. Af de mails fremgår det, at russerne havde oplysninger, der kunne skade Demokraternes præsidentkandidat.

Trump nægter

Donald Trump har nægtet at have haft kendskab til mødet. Det udsagn har Donald Trump Jr. og præsidentens advokater desuden støttet op om.

Men ifølge CNN hævder Michael Cohen at have været til stede, da Donald Trump Jr. informerede sin far om det russiske tilbud om information om Hillary Clinton.

Cohen skal være villig til at dele denne information med tidligere FBI-chef Robert Mueller, som leder den igangværende efterforskning af påstandene om russisk indblanding i præsidentvalget, oplyser kilder til CNN.

Cohen har dog ikke nogle beviser for, at Trump har kendt til det kontroversielle møde, oplyser kilderne videre.

Millioner af dokumenter beslaglagt

Michael Cohen blev anholdt af politiet tilbage i april i år. Politiet stormede hans kontor og beslaglagde blandt andet computere og 3,7 millioner dokumenter. Noget tyder på, at advokaten nu for alvor er begyndt at åbne op overfor Robert Mueller og hans team af efterforskere. Og det kan blive noget af en sprængfarlig affære for Donald Trump.

Michael Cohen var gennem 12 år advokat for Trump, og han tog sig blandt andet af de mere 'problematiske' sider af Trumps handlinger. Blandt andet betalingen af pornostjernen Stormy Daniels, som Trump angiveligt har haft en affære med.

Foto: Barry Brown / Splash News/All Over Press

Fik smæk bagi

Stormy Daniels har forklaret, at hun havde sex med præsidenten, og han fik smæk bagi med en avis.

Hvis Michael Cohen - med udsigt til mange år bag tremmer - vælger at vidne mod sin tidligere arbejdsgiver, tyder noget på, at den amerikanske præsident står til endnu flere smæk.

I maj gik Stormy Daniels advokat Michael Avenetti, som repræsenterer hende i søgsmålet mod Cohen og Trump, ud med beskyldningerne om, at Cohen har modtaget en halv million dollar fra et selskab, som kontrolleres af en russisk milliardær med tætte bånd til den russiske præsident Putin.

Trump selv kalder efterforskningen mod ham som en regulær heksejagt.