Containerskib på afveje smadrer havn

En kran væltede, men ingen kom til skade under hændelsen

Sømænd og havnearbejdere fik travlt med at tage benene på nakken, da et løbsk containerskib søndag torpederede containerhavnen i Semarang på den indonesiske ø Java. Det skriver The Jakarta Post.

I optagelser fra stedet ses det hvordan folk flygter i panik, inden skibet påsejler og vælter en kran.

- Der var ingen tilskadekomne ved uheldet. Kort efter skibet påsejlede kranen, evakuerede vi alle inden for en radius af flere meter, udtaler Wilis Aji Wiranata, der er talsmand for havneoperatøren.

