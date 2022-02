Containerskib trukket fri

Torsdag stødte et Mærsk-skib på grund i Nordsøen ud for Bremerhaven.

Men nu kan Reuters meddele, at det store containerskib Mumbai Maersk er trukket fri.

I går kunne Maritime Danmark fortælle, at to skibe fra den tyske kystvagt og fem bugserbåde var på plads til at hjælpe det grundstødte containerskib, men det gik ikke så let som forventet.

Selvsamme medie kunne senere på dagen meddele, at et nyt bjærgningsforsøg ville ske natten til fredag, og det er lykkedes.

Mærsk havde ellers informeret sine kunder om, at de containere, der ventede på at blive taget om bord på Mumbai Maersk i tyske Bremerhaven, ville blive bragt videre på en anden måde, hvis bjærgningsforsøget ikke var lykkedes.

Reuters kan fortælle, at der var 30 om bord, og at der ikke har været nogen lækage fra det store skib.