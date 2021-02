Cool corona i Kolding

Solen skinner imellem træerne i Marielundskoven i Kolding, og på de bakkede stier i den bynære skov traver både unge, ældre, hunde, motionister og journalister rundt - selvfølgelig med god afstand og god plads.

Det højeste smittetal på landsplan

De seneste dage har Danmarks syvende-største by, som nok helst vil være kendt for ting som Koldinghus, Kolding Storcenter og selvfølgelig Marielundskoven, været i alle de landsdækkende medier med en helt anden vinkel: Corona-Kolding.

Mens resten af Danmark venter på, hvornår regeringen lukket landet op igen, så gik det forleden den anden vej i Kolding, hvor også skoler og institutioner for de mindste blev lukket.

Den britiske variant af corona har nemlig fået godt fat i den sydjyske by, men det tager indbyggerne helt cool, mens de venter på bedre tider.

Borgmester forventer genåbning Selv om Kolding de seneste dage har haft landets højeste smittetryk, forventer borgmester Jørn Pedersen (V), at kommunen bliver omfattet af en genåbning. Men muligvis lidt forsinket i forhold til andre kommuner, siger borgmesteren. - Det kan godt være, at man siger, at skolerne i Kolding skal vente en uge mere, men at butikkerne godt kan åbne. Men så må det være sådan. - Jeg bakker fuldt ud op om en regional genåbning, men også en regional nedlukningstankegang, siger han efter et virtuelt møde mandag med borgmesterkolleger og flere ministre. I Kolding by er skoler og daginstitutioner blevet lukket som følge af et smitteudbrud. De seneste dage har kommunen toppet statistikken over flest bekræftede tilfælde af coronavirus pr. 100.000 indbyggere. Men mandag er smittetallet faldende, oplyser borgmesteren. - Dagens smittetal er faldende og det halve af niveauet søndag. Det er jo rigtig fint. Vi får også massetestet borgerne i den grad, siger Jørn Pedersen. Det gør, at han føler sig overbevist om, at Kolding - muligvis med lidt forsinkelse - kan komme med på genåbningsvognen. På mødet mandag fortalte borgmesteren netop om kommunens seneste erfaringer med coronavirus. - Der er en risiko for, at det lige pludselig eksploderer, som det gjorde i Kolding. Den risiko skal man være sig bevidst og have en plan, når det går galt, siger Jørn Pedersen. Ligesom de øvrige kommuner skal Kolding ifølge borgmesteren forberede sig på et scenarie, hvor skolerne genåbnes - også for de ældste elever fra 5. klasse og opefter. Det betyder, at man skal finde ud af, hvordan lærere og elever kan blive testet to gange ugentligt. - Det bliver da en kæmpe opgave. Men det er en opgave, der bare skal løses, og som vi vil gøre alt, hvad vi kan, for at komme i mål med, siger Jørn Pedersen. Ritzau Vis mere Luk

Frederik Rosenberg, 23 år, Kolding

- Jeg er ikke utryg ved at bo her i Kolding. Jeg studerer HA-erhvervsøkonomi, og vi har været hjemme hele tiden. Så den ekstra nedlukning her i Kolding påvirker mig ikke, men generelt tager jeg da mine forholdsregler i i forhold til corona.

Frederik Rosenberg. Foto: Anders Brohus

Sofie Stenroos, 20 år, Kolding

- Jeg er ikke bekymret for corona. Jeg er jo kun 20, og jeg kender mange venner, som har haft det. De var syge i to dage, og så var det forbi.

- Jeg er faktisk kun påvirket af nedlukningen rent socialt. Jeg glæder mig helt vildt til at kunne komme i fitness igen - jeg plejede at træne seks gange i ugen. Og jeg glæder mig også rigtig meget til at kunne bruge byen igen.

Sofie Stenroos. Foto: Anders Brohus

Mona og Hans Bentzen, Kolding

- Vi gør det samme, som før Kolding fik højt smittetal. Vi spritter af og ser kun vores familie delt op. Det er ikke, fordi vi føler os ekstra trygge i netop den her tid. Faktisk er vi helt rolige. Vi gør, hvad vi skal for at passe på.

- Dog bliver det dejligt at kunne se familien rigtig igen. Vi har en stor familie, siger Mona Bentzen.

Mona og Hans Bentzen. Foto: Anders Brohus

Thomas Nielsen, 22 år, Kolding

- Jeg arbejder som pædagogmedhjælper i en SFO, så jeg er rimelig påvirket af nedlukningen, fordi jeg altså er hjemsendt.

- Hvis jeg skulle på arbejde nu, vil jeg dog ikke være utryg. Vi tager vores forholdsregler, og derfor føler jeg mig ikke særlig udsat.

- Jeg glæder mig virkelig til at komme tilbage til den normale hverdag. Det med ikke at tænke over, hvad man sidst har rørt ved, spritte legetøj og bare kunne bevæge sit frit rundt, siger Thomas Nielsen.