Coop-chef bekræfter: Mundbind udsolgt mange steder

Mundbind er blevet revet af hylderne henover weekenden.

Derfor er der i nogle af landets største supermarkeder mandag mangel på netop mundbind.

Hos Coop har man solgt mere end en million mundbind alene søndag. Flere er på vej ud i butikkerne, lyder det fra kommunikations- og analysechefen.

Mangel flere steder

Den massive efterspørgsel betyder, at kunder i Coop-butikker som SuperBrugsen Kvickly og Irma kan risikere at gå tomhændet hjem.

Det fortæller analysenchefen Lars Aarup til Ekstra Bladet:

- Natten til lørdag kørte vi 1,3 millioner mundbind ud i butikkerne. De er blevet solgt her i weekenden. Vi er nu ved at fylde op igen. Vi får en million mundbind ind i dag, og nogle af dem vil blive kørt ud i butikkerne i dag. Andre først i morgen.

- Derfor vil man mange steder kunne opleve udsolgte situationer, erkender analysechefen.

Flere på vej

Hos supermarkedsgiganten arbejder man på højtryk for at imødekomme den voldsomme efterspørgsel, som regeringens krav om mundbind i den offentlige transport har medført.

- De er på vej ud, og der kommer yderligere en million ud tirsdag og en million ud onsdag. Det er sådan, vi forsøger at dosere det, siger Lars Aarup.

- Forventer I, at det er nok til at møde efterspørgslen?

- Nej. Det er det ikke. Der vil være udsolgt rundt omkring i landet hver dag. Ikke i alle, men i nogle butikker. Vi kommer til at geare op, men det her er måden, vi styrer det på.

- Målet er, at når vi kommer til fredag, har alle haft mulighed for at købe mundbind. Vi har stadig den opfordring til danskerne, at dem, der er mest afhængig af offentlig transport og er i udsatt grupper, skal købe mundbind først. Vi andre skal være søde og vente, slutter Lars Aarup.

Ekstra Bladet har også været i kontakt med Salling Group, der blandt andet driver Føtex, Bilka og Netto. Her han man sat prisen ned til tre kroner stykket.



Det har sat tryk på salget de seneste par dage, fortæller Salling Groups pressetjeneste til Ekstra Bladet. Man har dog først et fuld overblik senere på formiddagen.