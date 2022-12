Coop-chef: Kan blive det dårligste resultat nogensinde

2022 har på mange måder været et år til glemmebogen.

Sådan forholder det sig også hos supermarkedsgiganten Coop, skriver Finans. Efter et par fede corona-år, hvor mastodonten har skovlet penge ind, har det seneste år budt på anderledes store udfordringer.

Ifølge administrerende direktør i Coop kommer det også til at kunne ses på bundlinjen, når regnskabet for 2022 skal gøres op.

Et af de dårligste

Overfor Finans erkender direktør Kræn Østergaard Nielsen således, at man efter et par år med de bedste resultater nogensinde, nu står i den diametralt modsatte situation.

Annonce:

- Vi har set en markant migration fra supermarkedet til discount og er virkelig glade for vores udvikling der med den nye kæde. Men alle supermarkeder er under hårdt pres. Året har desuden været præget af høje omkostninger til energi og med prisstigninger på varer, som vi desværre ikke har set de sidste af, siger Kræn Østergaard Nielsen.

Han vil dog ikke sætte tal på, hvor slemt regnskabet kommer til at se ud.

Men Coop har ikke siddet på deres flade under det seneste inflationsår. Gang på gang har man sendt regningen videre til forbrugerne ved at hæve priserne betydeligt på store dele af varesortimentet, som Ekstra Bladet har beskrevet.

Flere gange har der været tale om regulære priseksplosioner.

Artiklen fortsætter under billedet ...

12 Dagli´Brugsen-butikker lukker til februar. Foto: Tim Kildeborg Jensen

Massefyringer

Det elendige regnskabsår har allerede fået konsekvenser. Tidligere i december meldte Coop nemlig ud, at man lukker 12 Dagli´Brugser i hele landet, da høje energipriser og ændrede indkøbsvaner hos danskerne betyder, at de ender med et underskud på 15 millioner kroner.

Det betyder også, at man i den forbindelse fyrer samtlige 314 ansatte i de 12 butikker.

Annonce:

- Det er med blødende hjerte, at vi har taget denne beslutning. I alle butikkerne har medarbejderne kæmpet alt, hvad de kunne, for at få det til at hænge sammen - og alle steder spiller butikkerne en vigtig rolle i de lokale samfund. Men den aktuelle krise med stærkt stigende omkostninger til el og kunderne, der flytter deres indkøb over i discountbutikker, har gjort, at det er nødvendigt at træffe denne beslutning, lød det dengang fra kædedirektør Torben B. Andersen.