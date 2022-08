Coop erkender: Vi satte priserne højt

Coop lancerer nyt tiltag og melder sig ind i dagligvarekædernes kamp for at imødekomme danskernes fokus på pris

GO'PRIS HVER DAG.

Sådan lyder det nye prisprogram, som Coop lancerede torsdag. Dermed kaster Coop sig ud i , hvad der ligner, et desperat forsøg i den intense kamp om at være danskernes foretrukne dagligvarekæde, i en tid, hvor alt bliver dyrere.

Det vattede prisprogram proklamerer, at priserne skal holdes så lave som muligt; Men det lyder og er mest af alt en stor omgang varm luft.

Højere priser end nødvendigt

Spørger man Lars Aarup, kommunikations- og analysechef i Coop, så kan de i hvert fald ikke garantere kunderne noget som helst.

Hvad betyder det nye tiltag helt konkret for jeres kunder?

- Lige så snart vi kan, så vil priserne blive sat ned på det niveau, vi kan sætte dem ned til.

Så før jeres prisprogram har I ikke sat prisen skarpt, men til en langt højere pris, end I behøvede?

- Ja. Før har priserne været på et niveau, som markedet kunne bære. Nu satser vi ved at sætte dem længere ned.

Så jeres butikker ville ikke kunne bære de her prisnedsætninger på længere sigt?

- Jo, på de her varer vi har valgt nu, der regner vi med, at vi godt kan.

Vil ikke brænde nallerne

Ifølge Lars Aarup har prisniveauet på de 400 varer tidligere været over, hvad butikskædens omkostninger var.

Men det ændres nu.

Hvis I godt kan bære de prisnedsætninger på lang sigt, hvorfor har I så ikke gjort det tidligere?

- Det er et rigtig godt spørgsmål, men nu er det i hvert fald tid til det. Jeg ville ønske, vi havde gjort det for et halvt år siden.

Dog skal man ikke sætte næsen op efter de store nedslag i prisen.

For Lars Aarup fortæller, at priserne løbende bliver justeret. Coop kan nemlig ikke forudsige fremtidige priser, og det er der andre, som har brændt nallerne på.

Coop vælger dermed en lidt anden strategi end konkurrenten, Salling Group, som garanterer prisloft på 300 varer til udgangen af året.

Men Salling Group kan måske spå om fremtiden, eller også er de bare klar til at få brændt nallerne på bekostning af forbrugerne.

Bliver nok det samme

Alligevel mener Lars Aarup, at det i praksis nok bliver lidt det samme. Coop går bare ikke ud og siger det med de ord.

Lars Aarup ønsker heller ikke kommentere på Coops avancer, indkøbs- og salgspriser.

For ham er forskellen nu, at det er nemt for kunderne at navigere efter det her nye mærke, for så er de sikre på, at de får den skarpeste pris.

Det er i hvert fald en skarp pris for Coop.

Prisprogrammet fra Coop gælder i SuperBrugsen og Kvickly, og der er ikke sat en udløbsdato.