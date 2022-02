Coop foreslår ny aldersgrænse

Hvis det står til selskabet bag blandt andet Fakta-, Brugsen- og Kvicky-butikkerne, skal unge være fyldt 18 år for at kunne købe al slags alkohol.

I en pressemeddelelse oplyser Coop, der er selskabet bag supermarkedskæderne, at Coop støtter en ensartet aldersgrænse for køb af alkohol i Danmark på 18 år.

Udmeldingen kommer få dage før, at sundhedsminister Magnus Heunicke (S) mødes med forskellige parter for at diskutere unges alkoholkultur.

I dag er reglerne sådan, at man skal være fyldt 18 år for at kunne købe alkohol med en alkoholprocent på over 16,5 procent. Eksempler på det er rom og vodka.

Man skal dog kun være 16 år gammel for at kunne købe drikkevarer med en alkoholprocent på under 16,5 procent. Det er eksempelvis øl og vin.

På restauranter og barer gælder det særlige forhold, at man skal være fyldt 18 år for at kunne købe nogen form for alkohol.

Coop foreslår, at reglerne bliver ændret, så man skal være fyldt 18 år, uanset hvor man køber sin alkohol, og hvor mange procenter der er i alkoholen.

- Vejen til en ændret alkoholkultur blandt unge kræver en indsats fra mange sider af samfundet, siger Per Thau, koncerndirektør i Coop.

Han mener, at man fra detailhandlen kan bidrage med ikke at sælge alkohol til unge.

- En forudsætning for, at vi kan lykkes med det, er klare, ensartede regler.

- Derfor synes vi, at en grænse på 18 år for alle typer alkohol i alle typer udsalgssteder - butikker, restauranter med videre - er en fornuftig løsning, siger Per Thau.

Direktøren mener ikke, at det vil give mening for Coop at tage sagen i egen hånd og forbyde salg af alkohol til unge under 18 år. For så vil de unge bare gå i andre butikker og købe alkohol, siger han.

Politiken har talt med selskabet Salling, der blandt andet står bag Netto- og Føtex-butikkerne.

Salling ønsker dog ikke at blande sig i, præcis hvor gammel man skal være for at måtte købe alkohol, da det er et politisk spørgsmål.

Ifølge Politiken har sundhedsminister Magnus Heunicke inviteret politikere og interesseorganisationer til et møde fredag.

Her vil unges alkoholkultur blive sat på dagsordenen, skriver avisen.

Sundhedsministeren har i noget tid arbejdet på en handleplan, der skulle være med til at gøre op med danske unges relativt store forbrug af alkohol.