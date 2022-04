Coop fyrer 100 ansatte

Corona, forsyningsproblemer og krig i Ukraine. Det får priserne på fødevarer til at stige til himmels og giver en masse omkostninger for virksomhederne.

Coop Danmark mærker også udfordringerne og har et ønske om at reducere omkostningerne med 200 millioner kroner grundet et dyk i salget og stigende priser.

Det får virksomheden til at fyre 100 medarbejdere.

- Situationen i Ukraine og eftervirkningerne af corona stiller dagligvarehandlen over for markante udfordringer. Vi ser stigende priser på transport, energi og fødevarer, og det betyder, at omkostningerne ved at drive forretningen Coop skal bringes ned, udtaler adm. direktør Kræn Østergaard Nielsen i en pressemeddelelse ifølge Finans.

Servicekontoret siger farvel

De 100 ansatte kommer fra koncernens servicekontor i Albertslund, hvor Coop Danmark har hovedkontor.

- Vi bliver desværre nødt til at afskedige på servicekontoret. Ud over at spare ubesatte stillinger og brugen af vikarer kommer vi også til at nedlægge faste stillinger.

- Og vi skal i samme omgang se på, hvordan vi kan gøre tingene enklere og mere effektivt bl.a. ved at slå funktioner sammen, siger adm. direktør Kræn Østergaard Nielsen.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

To danske reportere befandt sig pludselig midt i en kugleregn på østfronten i Ukraine i slutningen af februar. Hør om skyderiet og flugten i andet afsnit af 'Dårligt nyt fra Østfronten' herunder eller i din podcast-app