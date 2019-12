Coop i annonce-brøler: Lang legetøjs-næse før jul

Nogle tilbud er for gode til at være sande.

Det kan tusindvis af Jyllands Postens læsere opdage mandag. For hvis man ser man et godt tilbud fra Coop i avisen, så skal du lige pudse brillerne endnu en gang, inden du hopper i overtøjet og drøner ned til den nærmeste butik.

I avisen lyder tilbuddet på, at man kan spare 25 procent på alt legetøj.

Men de mange tilbudsjægere kommer ikke til at spare noget, fordi annoncen er udløbet 24 timer før, den blev trykt i avisen. Tilbuddet gælder nemlig fra 20. til 22. december.

Det erkender Coops informationsdirektør, Jens Juul Nielsen, og lægger sig fladt ned.

- Jeg må lægge mig ned og sige, at det er vores fejl, at den er kommet for sent i avisen, fortæller Jens Juul Nielsen til Ekstra Bladet.

Selvom at julen er hjerternes fest, så skal man lede længe efter en godtgørelse for dem, der skulle have gået forgæves, for der er ikke mange procenter at komme efter på trods af annonce-brøleren.

- Vi kan desværre ikke forlænge tilbuddet, så man får altså ikke 25 procent rabat mandag, fortæller Jens Juul Nielsen.

- Til vores forsvar står der tydeligt, at rabatten kun gælder fra 20.-22. december. Så vi har bare spildt nogle penge på at have annoncen nogle dage for sent i avisen, afslutter han.