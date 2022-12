Coop i massefyring

Coop lukker 12 af deres Dagli'Brugser og fyrer i den forbindelse samtlige 314 ansatte i de 12 butikker.

Det skriver de i en pressemeddelelse.

De 12 butikker har leveret en omsætning på 130 millioner kroner, men det er desværre ikke nok, da høje energipriser og ændrede indkøbsvaner hos danskerne betyder, at de ender med et underskud på 15 millioner kroner.

Coop skriver, at det er nødvendigt at lukke dem, da butikkerne samtidigt har behov for nyt inventar.

Lukker i februar

Beslutningen om at lukke de 12 butikker træder i kraft i slutningen af februar, da butikkerne har sidste åbningsdag fredag 24. februar 2023.

'Det er med blødende hjerte, at vi har taget denne beslutning. I alle butikkerne har medarbejderne kæmpet alt, hvad de kunne, for at få det til at hænge sammen - og alle steder spiller butikkerne en vigtig rolle i de lokale samfund,' siger kædedirektør Torben B. Andersen.

Han siger ligeledes, at de oplever, at kunderne flytter deres indkøb over i discountkæderne.

De 12 butikker, der lukker, er: Vorrevangen (Aarhus N), Jordrup, Lime, Nørhalne, Frølunde, Gandrup, Tarp, Engesvang, Kalvehave, Veflinge, Borris og Vester Åby.