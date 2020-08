Coop lancerer ny discountkæde

I den evige kamp om kunderne blandt landets discountbutikker, lancerer Coop nu et nyt våben.

For idet discountkæden Fakta har det svært over for konkurrenterne, forsøger man nu med et nyt koncept, som kommer til at gå under navnet 'Coop 365'.

Det oplyser Coop i en pressemeddelelse.

I første omgang åbner 13 butikker 3. september under det nye navn.

Coop vil siden i starten af 2021 tage stilling til, om de 13 butikker skal føre til en egentlig kæde.

De 13 butikker åbner på adresser, hvor der i forvejen ligger en Fakta-butik. I stedet for Faktas karakteristiske røde farve, vil de nye Coop 365-butikker være grønne.

Navnet lægger sig op ad Coops eksisterende varemærke, 365. Ifølge Coop vil de nye butikker bære et klart signal om en grøn linje, som man vil følge, nemlig mere økologi og ti procent bonus på frugt og grønt.

- Vi har testet en række elementer under navnet Coop Hverdag en håndfuld steder. Baseret på bl.a. erfaringer derfra, har vi videreudviklet det til Coop 365. Nu vil vi bruge de kommende fire måneder til at høre kundernes reaktioner i de forskellige byer, hvor testbutikkerne åbner, rette til og vurdere, om vi har grundlaget for fremtidens lavprissupermarked, siger direktør John Hornbech Christensen, der har ansvaret for projektet, i pressemeddelelsen.

Ifølge Coop er butikkerne større end Coops nuværende discountforretninger, og der vil være 6-700 flere forskellige varer. Cheferne i butikkerne vil 'have ansvar og frihed som i et traditionelt stort supermarked'.