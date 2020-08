Coop lovede billige mundbind: Sælger stadig de dyre

Mundbind er på alles læber for tiden - mere og mere bogstaveligt desværre.

Opblusningen af covid-19 i Danmark har gjort de små masker påkrævede flere og flere steder, og det har givet en gigantisk efterspørgsel på mundbind.

Skal sådan et mundbind virke optimalt, skal det kun bruges en gang, og det betyder, at udgiften til maskerne kan være ganske betydelig i mange danske familier.

Derfor var glæden stor, da Coop, der står bag butikker som Kvickly, SuperBrugsen, Fakta og Irma, tidligere på ugen meddelte, at de ville sænke prisen på de små værnemidler.

Prisen på CE-godkendte type IIR mundbind har ligget på til 75 kroner for 10 styks, men Coop lovede mundbind ned til tre kroner stykket. Godt nok af typen I - men stadig CE-godkendte.

Som en af Ekstra Bladet læsere har gjort opmærksom på, er det stadig de dyre masker, der er til salg i Coops butikker og på deres hjemmeside.

Det er kun de dyre mundbind, der at finde på Coops hjemmeside. (Screendump)

Lars Aarup, der er kommunikations- og analysechef i Coop, bekræfter, at de dyre mundbind stadig er i butikkerne.

- De billige er på vej, og er allerede i nogle butikker. Men vi er nødt til at holde prisen på dem, der allerede er derude. Prisen på mundbind har varieret meget, og vi er nødt til at holde os til pris, vi har købt ind til.

- Nødt til?

- Ja. Vi er nødt til at følge markedet. Vi kan ikke gøre andet.

- Jeg kan godt forstå, hvis folk venter med at købe mundbind, til de kan få de billige. Og indtil de er på hylderne alle steder, kan smitten nå at sprede sig. Kunne Coop ikke tage et samfundsansvar og sælge alle mundbind til lovede lav pris?

- Vi kan ikke påføre en lille selvstændig brugs sådan et tab. Derfor er vi nødt til at følge markedsprisen, siger Lars Aarup og lader forstå, at de mundbind, der købt dyrt, sælges dyrt, mens de mundbind, der er indkøbt til en lavere pris også kan sælges billigere.

- Når det er sagt, så vil jeg nok sige, at vi så sandelig tager et stort samfundsansvar i vores kamp for at skaffe mundbind. Det er ikke en let opgave. Der er rift om dem, men det er lykkedes os at skaffe 20 millioner fra udlandet. De kommer ud i alle butikker de kommende uger og vil ligge på en pris mellem 7,5 og tre kroner pr. styk. Men markedet kan hurtigt ændre sig. Eksempelvis hvis vi ser en stor efterspørgsel på mundbind i Norge, siger Lars Aarup.

Kommunikations- og analysechefen fortæller, at arbejdet med at sikre sig, at de mundbind, der kommer hjem til Coop, er godkendte - og at der er dokumentation for det, er enormt.

- Det bruger vi oceaner af tid på. Det tager virkelig lang tid at få en stabil levering op at køre. Og hvis der er leverandører, der har godkendte mundbind - med dokumentation for at de er godkendte - hører vi gerne fra dem, siger han.

Coop sælger både type I, II og IIR-mundbind. De er alle CE-godkendte.