Coop meldt for foto-fup: Bruger forkert billede af kylling i annonce

Dyrevelfærds-organisationen Anima har meldt Coop til Fødevarestyrelsen for at fuppe forbrugere, der køber kyllinger i Coops butikker i Danmark.

Ifølge Anima har Coop anvendt en groft vildledende markedsføring af deres slagtekyllinger.

I en større annonce-kampagne viser Coop nemlig ikke et foto af den slagtekylling, som ligger i posen i køledisken.

I stedet bruger Coop et billede af en langt slankere og æglæggende høne med fine hvide fjer og høj kam i annoncerne.

Sektorchef i Landbrug & Fødevarer, Jørgen Nyberg Larsen, er ekspert i fjerkræ. Han fastslår overfor Ekstra Bladet, at den afbildede kylling i Coops annonce-kampagne overhovedet ikke er en kylling.

- Det har aldrig været en slagtekylling. Det er en ældre, æglæggende høne, fastslår Jørgen Nyberg Larsen.

Udløst en shitstorm

Det falske foto har udløst en sand shitstorm mod Coop på de sociale medier. Det skete efter at Anima mandag aften lagde Coops annonce 'Spis kylling med hjertet' ud på blandt andet Facebook.

Hjerte-kampagnen skal ifølge Coop understrege, at slagte-kyllingerne netop er avlet under bedre forhold end normalt.

Kampagne-chef Lina Lind Christensen, Anima, er stærkt utilfreds med, at Coop bruger en smukkere høne som salgs-objekt fremfor et ægte foto af de hurtigt fremstillede industrikyllinger.

- Det er stærkt kritisabelt, at Coop gemmer deres hurtigtvoksende industri-kyllinger væk bag et glansbillede. Når Coop i så lang tid vælger stædigt at holde fast i et vildledende billede, viser det, hvor lidt virksomheden selv ved om de kyllinger, den sælger. Coop er åbenbart ikke ret interesseret i, at forbrugerne får det sande billede af produktionen.

- Min opfordring til Coop er: Lyt til jeres mange kunder, der har støttet Animas kampagne de sidste par dage . Stop salget af turbo-industrikyllinger, siger Lina Lind Christensen til Ekstra Bladet.

Den ligner

Signe Frese, CSR-chef hos Coop, erkender, at Coop er kommet til at bruge et forkert foto.

- Fotoet vil derfor ikke blive brugt fremadrettet. Men reelt ligner den høne, som vi har anvendt, meget den kylling, som er i poserne. Der er kun meget små forskelle, fastslår Signe Frese.

Hun understreger, at Coop ikke i annoncen har skrevet noget om, at kyllingen er langsomt-voksende.

- I teksten beskriver vi den forbedrede velfærd, som kyllingen reelt er vokset op med. Jeg forstår slet ikke, hvad Anima vil med deres kampagne. For vi har jo netop øget velfærden for slagte-kyllingerne, siger Signe Frese til Ekstra Bladet.

Coops reklamebureau har formentligt fundet fotoet til deres kampagne i dette billed-arkiv. Som det fremgår af teksten er der tale om en æglæggende høne.

Fjerkræ-ekspert og sektorchef i Landbrug & Fødevarer, Jørgen Nyberg Larsen, er i øvrigt heller ikke imponeret over den kylling, som Anima har fundet frem i anledning af organisationens kampagne mod Coop.

- Sådan ser slagtekyllingerne jo ikke ud. Det foto, som Anima har fundet, viser en syg og død kylling, som ville være blevet aflivet, fastslår Jørgen Nyberg Larsen.