Coop sælger ud for knap en halv milliard

En stor amerikansk investeringsfond har opkøbt 16 Coop-butikker for intet mindre end 476 mio. kroner

Dagligvarekoncernen Coop har haft brug for en finansiel indsprøjtning. Og det må man sige, de nu har fået.

Coop, der både står bag kæderne Kvickly, Fakta og Irma, har nemlig indgået gigant-aftaler med den amerikanske investeringsfond W.P. Carey om opkøb af 16 Coop-butikker til den nette sum af 476 mio. kr.

Det oplyser parterne i en pressemeddelelse.

Stor begejstring

Coop har gang i kedlerne. Med et stort it-projekt, udrulningen af den nye discountkæde Coop 365 og øgede omkostninger fra driften har Coop haft brug for kapital.

Og det glæder Coops ejendomsdirektør, at den store handel nu er i hus.

'Vi er begejstrede for endnu en gang at samarbejde med W.P. Carey. Denne aftale demonstrerer den tillid, de har til vores forretningsmodel, og vil hjælpe med at facilitere vores nationale ekspansionsstrategi', siger Flemming Møller Hansen, ejendomsdirektør i Coop Danmark, i pressemeddelelsen.

Over 1 mia. kroner

Ifølge pressemeddelelsen er den amerikanske investeringsfond også på vej til at købe syv Coop-butikker mere inden slutningen af 2022.

Det betyder, at W.P. Carey inden 2023 kommer til at eje i alt 42 Coop-butikker til en samlet værdi på over en milliard kroner, hvis de sidste handler går igennem.

Coop vil fortsat leje sig ind i de nu solgte ejendomme, fremgår det.