Coop sætter prisen på mundbind helt i bund

Tre kroner for mundbind og millioner af friske forsyninger kommer ud i alle Coops forretninger i ugens løb

Fra lørdag koster mundbind tre kroner i alle Coops forretninger. Uanset førpris.

- Coops ledelse har besluttet, at alle mundbind sættes ned til tre kroner pr. mundbind. Hvis et mundbind for eksempel før kostede ni kroner stykket, så dækker Coop det tab centralt, siger Lars Aarup , Coops kommunikationschef.

Det er et af initiativerne for at imødekomme en forventet drastisk stigning i efterspørgsel på mundbind og den stigende coronasmitte, der ses i Danmark i disse dage.

Udover at prisen bliver sat ned, så bliver der sendt 1,3 millioner mundbind ud til Coops forretningerne.

- Vi sender 1,3 millioner mundbind ud lørdag. Formentlig bliver der udsolgt i løbet af i morgen og i overmorgen. Mange danskere skal sikkert ned og have mundbind, siger Lars Aarup.

Million på million

Men dagligvarevirksomheden vil gerne sikre, at der er mundbind på hylderne hele den kommende uge.

- Vi sender en million pakker om dagen. En million mandag. En million tirsdag. En million onsdag. En million torsdag. En million fredag. Vi sender ud, så der er varer hver dag, siger Lars Aarup.

Coop har desuden en bøn til danskerne:

- Køb det du har brug for. En pakke af gangen. Der kommer nye forsyninger i morgen.

- Så vi undgår hamstring?

- Ja. I foråret så vi, at folk var gode til at minde hinanden om, at det ikke var godt at hamstre, så det ser vi nok igen.

Påbud om mundbind

- Kommer den her udmelding, fordi blandt andet Ekstra Bladet erfarer, at der meldes ud om et nationalt påbud om mundbind i kollektiv trafik lørdag?

- Vi ved ikke, hvad statsministeren siger i morgen. Men der er en stigende interesse for mundbind. Derfor sætter vi dem ned til tre kroner stykket og sender en million mundbind ud om dagen.

Ifølge Ekstra Bladet oplysninger, så bliver der meldt ud om et nationalt påbud om mundbind i kollektiv trafik lørdag. Ekstra Bladet erfarer dog, at påbudet ikke vil være gældende fra den ene dag til den anden.

Da justitsminister Nick Hækkerup (s) blev konfronteret med spørgsmålet om nationalt påbud om mundbind på TV 2 News fredag aften, svarede han:

- Det tager vi på pressemødet i morgen.

Statsminister Mette Frederiksen (s) holder pressemøde lørdag kl. 11.

Coop har kæderne Kvickly, SuperBrugsen, Dagli'Brugsen og coop.dk. De driver også datterselskaberne Irma og Fakta. Til sammen er det mere end 1200 butikker landet over.

Det er muligt at købe mundbind flere steder såsom øvrige supermarkedet og apoteker.