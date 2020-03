Coop stopper salg af bland selv-slik på ubestemt tid

Der vil ikke længere blive solgt bland-selv slik i Coops butikker. Det skriver DR.

Selvom at coronavirus ifølge myndighederne ikke smitter gennem madvarer, så tager man alligevel et særligt forbehold med bland selv-slik, oplyses det.

- Det er rigtigt, at coronavirus ikke smitter gennem madvarer, men lige præcis med bland selv-slik har vi haft en del kundehenvendelser. Det er simpelthen af det hensyn, at vi stopper med salget, siger Coops kommunikationschef Lars Aarup.

Han kan endnu ikke svare på, hvornår salget vil blive genoptaget.

Coop står bag supermarkederne Kvickly, SuperBrugsen, Irma og Fakta.

Salling Group stopper også

Også Salling Group stopper midlertidigt salget af bland selv-slik i de supermarkeder, hvor det findes. Her er der tale om Føtex og Bilka.

- Nu har vi valgt at stoppe salget midlertidigt i Føtex og Bilka. Vi vil gerne undgå at folk står for tæt sammen. Det ved vi, vil være en udfordring foran bland selv-slik, hvor man kommer hinanden meget nært. Så i den kommende tid skal man vælge slik, der er blandet på forhånd, siger Kasper Reggelsen, der er pressechef i Salling Group, til Ekstra Bladet.

Opdateres ...