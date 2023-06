Coop tilbagekalder avocado efter fund af giftigt stof

Supermarkedsgiganten Coop tilbagekalder en række partier af produktet 'Smag forskellen avocado 2 styk'.

Kæden har konstateret et forhøjet indhold af stoffet cadmium.

Det oplyser Coop i en pressemeddelelse.

Produktet er blevet solgt i kæderne Coop 365, Dagli'Brugsen, Irma, Kvickly og SuperBrugsen.

- Der må være sket en kontaminering under produktionen, men vi har ikke modtaget en årsagsanalyse endnu, siger Malene Teller Blume, der er kvalitetschef i Coop.

- Så vidt vi har kunnet se, er meget af det allerede blevet solgt, for det går generelt stærkt med salget af avocadoer.

Ifølge Miljøstyrelsen er cadmium giftigt for særligt nyrerne, kræftfremkaldende og farligt for miljøet.

Varen har ingen bedst før-dato. I stedet skal man kigge efter varepartinumrene 'LOT 25G' og 'LOT 26B', lyder det.

Ifølge kvalitetschefen står de tydeligt skrevet på pakningen.

- Det gælder for to leveringer inden for tre dage i midten af juni. De varer, vi har fået leveret efterfølgende, er okay. Det er ikke noget, vi normalt ser, tilføjer hun.

Coop oplyser, at varen kan leveres tilbage til den butik, den er købt i. Ellers rådes man til at kassere produktet.

- Vi forventer, at der kommer tilbagekaldelser i andre lande, for det er et kæmpestort parti.