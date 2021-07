Coop udsat for hacker-angreb: Kræver 438 millioner

Omtrent 800 Coop-butikker i Sverige har været lukket weekenden over på grund af et hacker-angreb. Det er deres amerikanske IT-leverandør, Kaseya, der har fået hacket deres IT-systemer

Et større hackerangreb sender knap 800 svenske Coop-butikker i knæ.

Detail-gigantens IT-leverandør, Kaseya, er blevet hacket, og bagmændene kræver 438 millioner kroner i kryptovaluta for at frigive et IT-system, der er essentielt for Coops drift.

Det skriver Aftonbladet.

Ifølge Aftonbladet er det hackergruppen Revil, som står bag angrebet med en ransomware, og det har ramt Coops kassesystem, hvilket giver problemer med betalingen.

Årsagen er, at den amerikanske softwareleverandør Kaseya er udsat for et angreb, der blokerer virksomheden for at benytte sine egne IT-systemer - og virksomheden leverer altså software til blandt andet Coop.

Skulle Keseya efterkomme hackernes krav, vil det ifølge Revil tage dem en time at gendanne systemerne. Keseya har meddelt, at deres mål er, at systemerne skal være fuldt funktionelle i løbet af dagen - men om de vil betale løsesummen står i det uvisse.

Amerikanske FBI efterforsker hackerangrebet og USA's præsident, Joe Biden, har kommenteret på angrebet i løbet af weekenden. Biden har udtalt, at sagen skal undersøges til bunds, og præsidenten har luftet tanken om, hvorvidt russerne står bag.

- Vi er ikke sikre på, hvor angrebet kommer fra. Oprindeligt pegede det ikke på den russiske regering, men vi er ikke sikre, sagde Biden ifølge Aftonbladet.

Udover Coop ramte hackerangrebet også en svensk apotekerkæde og tankstationer i kæden St1.