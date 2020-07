Copenhagen Half Marathon 2020 er aflyst

I 2019 kunne arrangørerne for første gang melde udsolgt, da 25.000 løbere valgte at deltage. Nu er løbet aflyst

Copenhagen Half Marathon, der skulle have løbet af stablen til september, er aflyst.

Det ikke bare skyldes den alvorlige coronasituation, men især manglende retningslinjer for større arrangementer resten af året.

Det oplyser Sparta Atletik og Løb, der arrangerer løbet, i en pressemeddelelse.

Aflysningen kommer, få måneder før tusindvis af løbere fra hele verden skulle være stillet til start på Øster Allé i København. Arrangørerne mener dog ikke, det vil være ansvarligt at sende løberne ud på de københavnske gader.

- Sidste år var et helt fantastisk år for alle, som deltog og vi ved, at aflysningen vil skuffe rigtig mange løbere. Men vi tror ikke på, at det vil være muligt eller forsvarligt at sende 25.000 løbere ud i hjertet af København i år, udtaler administrerende direktør i Sparta Atletik & Løb, Dorte Vibjerg.

25.000 deltagere

Under løbet satte Geoffrey Kamworor verdensrekord i tiden 58 minutter og et sekund.

- Efter sidste år har den internationale løbescene virkelig fået øjnene op for vores event, og i år var 42 procent af alle tilmeldte fra udlandet, og mange ved ikke, hvordan de står i forhold til transport og overnatning med de nuværende regler, lyder det fra Dorte Vibjerg.

- Vi og deltagerne kan ikke vente til efter sommerferien på de nye retningslinjer for større arrangementer fra efter august. Derfor ser vi os nødsaget til at aflyse verdens hurtigste halvmaraton, som ellers hvert år tiltrækker tusindvis af turister til København.

Alle, der har købt løbenummer, vil blive tilbudt at overflytte deres tilmelding til næste års Copenhagen Half Marathon, der er planlagt til den 19. september 2021, ellers kan de vælge at få refunderet det fulde deltagergebyr.