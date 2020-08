Copenhagen Pride bløder

60 procent af sponsorindtægterne er forsvundet for Copenhagen Pride

Coronavirussen har ikke blot forpurret, at Copenhagen Pride ikke kan afholdes i år. Også økonomien er hårdt ramt.

Sponsorindtægterne er således skrumpet med 60 procent, hvilket Copenhagen Pride selv forklarer med coronavirussens indtog og virksomhedernes pressede økonomi.

- Nogle virksomheder er sprunget helt fra, mens andre har valgt at betale mindre end normalt, siger forperson for Copenhagen Pride Lars Henriksen til Ekstra Bladet.

Ingen krise endnu

Der er dog ikke krise, hvis man spørger Lars Henriksen. Copenhagen Pride kan stadig stå oprejst efter nedgangen af indtægter.

- Vi har brugt godt halvdelen af egenkapitalen på at dække tabet, så vi står selvfølgelig mindre sikkert end normalt, men vi mærker en stor opbakning fra alle omkring os, siger Lars Henriksen.

Københavns Kommune hjalp også med en ekstra bevilling på 300.000 kroner i marts.

Priden næste år er heller ikke truet, forsikrer forperson Lars Henriksen.

- Selve Priden har vi heldigvis adskilt fra resten af organisationen, så den bliver ikke påvirket, siger han.

Salg af støttearmbånd er afgørende

Økonomien kan stadig reddes, såfremt salget af Pride-armbånd går lige så godt som de forrige år.

Copenhagen Pride tør dog ikke håbe for meget og arbejder derfor allerede med et budget, hvor der ikke er taget højde for salg af armbånd.

- Man kan frygte, at vi ikke sælger så godt i år, da vi ikke får lige så stor opmærksomhed, som når vi har optoget, siger Lars Henriksen.

Sidste år solgte Copenhagen Pride cirka 15.000 armbånd for omkring 750.000 kroner.

Ud over at armbåndet støtter Priden, så giver det rabatter og adgang til forskellige ting under Pride-ugen.