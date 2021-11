Corona blandt de mindste skolebørn når hidtil højeste niveau

Smitten blandt skolebørn stiger, og for tredje uge i træk har den nået det hidtil højeste niveau under coronaepidemien.

Det viser en rapport fra Statens Serum Institut (SSI).

Således blev der i sidste uge - uge 46 - registreret 1562 coronatilfælde for hver 100.000 børn i alderen 6-11 år. Det er også det, der hedder incidenstallet.

Ugen før blev der registreret 1328 smittetilfælde per 100.000 børn i aldersgruppen. Det var det hidtil højeste.

Generelt i samfundet er coronasmitten steget den seneste tid, men ifølge SSI er det aktuelt blandt skolebørn, at smitten er 'klart højest'.

- Smitten blandt de 6-11-årige er med til at drive epidemien lige nu, og der afrapporteres fortsat om mange store udbrud på skolerne.

- Det gælder særligt i indskolingen og på mellemtrinet, siger Rebecca Legarth, der er afdelingslæge hos SSI, i en pressemeddelelse.

Smitteniveau ses blandt andet ved, at der i øjeblikket er mange smitteudbrud på skoler.

I øjeblikket er seks skoler i landet blevet påbudt at lukke midlertidigt på grund af coronasmitte. To af dem ligger i København, og to andre ligger i Gladsaxe.

Derudover gælder det skoler i Gentofte og Morsø Kommune, viser en opgørelse fra Styrelsen for Patientsikkerhed.

Selv om smitten blandt de 6-11-årige vurderes til at være høj, så er det også den aldersgruppe, som normalt ikke tilbydes vaccination mod corona.

Sundhedsstyrelsen har godkendt coronavaccination bredt fra 12-årsalderen.

Smitten er dog også høj i andre aldersgrupper, siger Rebecca Legarth.

- Generelt stiger incidensen lige nu i alle aldersgrupper, uanset om man er vaccineret eller ej. Men der er ingen tvivl om, at smitten er på et højere niveau blandt de uvaccinerede, siger hun.