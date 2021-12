Corona-boom på børnehospital

Et børnehospital i den amerikanske storby Chicago har den seneste måned haft tre gange så mange indlæggelse end samme tid sidste år

Et af Chicagos største børnehospitaler Lurie Children's Hospital har de seneste uger oplevet en stor stigning i indlæggelser. Sammenlignet med coronabølgen i december 2020 har hospitalet tre gange så mange børn indlagt i december i år.

Det fortæller Larry Kociolek, der er læge på hospitalet, til CNN, og siger, at kun en af de indlagte børn var fuldt vaccineret.

Han tilføjer, at i langt de fleste tilfælde oplever de indlagte børn milde forløb, eller at hospitalet først opdagede, at børnene var smittet, imens de var blevet indlagt af andre grunde.

Larry Kociolek mener, at man, på trods af de stigende antal indlæggelser, kan se effekten af, at børn de seneste måneder også har kunnet blive vaccineret mod corona.

- Jeg mener, at vi kan se virkning af vacciner til børn, der er over 5 år gamle. Børnene, der bliver indlagt, er stort set alle ikke blevet vaccineret, siger Larry Kociolek.

Generelt i USA oplever børnehospitalerne stigende antal af indlæggelser under den nuværende coronabølge. Tidligere på ugen blev det rapporteret, at antallet af børn, der er indlagt med corona i den amerikanske delstat New York, er firdoblet siden begyndelsen af december.