Corona-brøler: Kæmpe bryllupsfest lukket

En bryllupsfest i Brabrand med op imod 300 deltagere blev mandag aften lukket af politiet, da festen brød de nuværende coronarestriktioner.

Det fremgår af Østjyllands Politis døgnrapport.

Politiet blev mandag eftermiddag bekendt med, at der var planer om at afholde en stor bryllupsfest med op imod 300 deltagere i et forsamlingshus i Brabrand.

Det må man dog ikke ifølge de gældende coronaregler, der betyder, at forsamlingshuse skal holde lukket indtil 17. januar næste år. En patrulje blev derfor sendt ud for at lukke festen.

Politiet oplyser, at gæsterne forlod stedet i god ro og orden. Det skal nu vurderes, om der er grundlag for at sigte nogen for at overtræde coronareglerne.

Få et overblik over restriktioner her: