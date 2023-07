Corona Camping hacket: - Det er ulækkert

Da campingpladsen med det forvarslende navn Corona Camping tidligere på året blev pålagt at smide fastliggere på porten, var der oprør.

Men nu har campingpladsen ved Borup, der er ejet af Michael og Susanne Farnø, mistet sit primære talerør.

Ejerne er nemlig blevet hacket og bestjålet og har mistet kontrollen med deres Facebook-side, som har 12.000 følgere.

Det skriver TV 2 Kosmopol.

Susanne og Michael Farnø er frarøvet kontrollen over deres Facebook-side. Foto: Emil Agerskov

- Klædt af

Ifølge lokalmediet opdagede camping-ejerne hacker-angrebet, mens de ellers var i færd med at nyde en koncert med Pet Shop Boys.

De blev smidt af deres egen Facebook-profil, og tastatur-tyvene nåede at frarøve dem 1600 kroner hver, inden banken skred ind.

- Man føler sig så dum. Som et lille barn, der får skældud. Og det er ulækkert, fordi de har haft adgang til vores mails og læst dem, siger Michael Farnø til TV 2 Kosmopol.

Over for mediet fortæller IT-ekspert Leij Jensen fra sikkerhedsfirmaet Eset, at hacker-angrebet blandt andet kunne lykkes, fordi Michael Farnø havde brugt det samme password flere steder.

På den måde kunne hackerne overtage Facebook-kontoen og smide parret på porten.

Nu behandles sagen af Datatilsynet og politiet, mens Corona-parret advarer andre, der måske også benytter samme password flere steder.

