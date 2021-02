Corona-detektiver gør nye opdagelser: Men mangler adgang til blodbank

Nye opdagelser i Wuhan viser tegn på, at covid-19 allerede cirkulerede i millionbyen før december 2019. WHO mangler endnu at få adgang til hundredtusindvis af blodprøver

Efterforskere fra Verdenssundhedsorganisationen (WHO) gør i disse dage flere interessante observationer i kinesiske Wuhan, hvor man mener, at covid-19 havde sit udspring.

Ifølge CNN har man fundet tegn på, at virussen har spredt sig vidt i Wuhan allerede tilbage i starten december 2019.

Gruppen fra WHO har blandt andet interviewet personen, som de kinesiske myndigheder har udpeget som den første person til at blive smittet med coronavirus - en mand i 40'erne, der til dagligt arbejder på et kontor, og som ingen rejsehistorik havde forud for smitten.

Han blev smittet 8. december.

- Virussen cirkulerede i Wuhan i december, hvilket er en ny opdagelse, siger lederen af WHO-holdet Peter Ben Embarek i CNN.

Efterforskningsleder Peter Ben Embarek håber at vende tilbage til Wuhan for at undersøge starten af coronakrisen nærmere. Foto: Ritzau Scanpix/CHRISTOPHER BLACK

Mangler blodprøver

Peter Ben Embarek og hans hold forsøger ligeledes at få adgang til hundredtusindvis af blodprøver fra Wuhan. Blodprøver, som de endnu ikke har fået adgang til endnu.

Blandt andet vil WHO-efterforskerne have adgang til en blodbank, hvor der er blodprøver, der er strækker sig mere end to år tilbage.

Kinesiske forskere har fortalt gruppen fra WHO, at man i december konstaterede 174 smittetilfælde, men fra WHO's side estimerer man, at det tal kan være op til flere tusinde.

En anden interessant opdagelse, som WHO-efterforskerne har gjort, er, at der er blevet opdaget 13 forskellige strenge af covid-19 fra december i Wuhan, hvilket også er et tegn på, at virussen har været i cirkulation i længere tid.

Det er normalt, at der dannes nye strenge af en virus, når den bevæger sig fra menneske til menneske - og muligvis et tegn på, at den har cirkuleret længe før december 2019.

I Wuhan bor deres flere end 11 millioner mennesker. Kina har i alt registreret 89.763 smittetilfælde med 4.636 dødsfald til følge.