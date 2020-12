Corona-dødsfald: Danmark skiller sig ud

Coronavirus har kostet over 1,7 millioner mennesker livet på verdensplan, men i Danmark er vi sluppet billigt ifølge en gennemgang af overdødelighed foretaget af Financial Times

Coronavirus' hærgen i hele verden har kostet millioner af mennesker livet.

I en oversigt lavet af Financial Times fremgår det, at adskillige lande har oplevet massiv overdødelighed i 2020 som følge af coronavirus.

Nogle af de værst ramte nationer er Ecuador, Peru, Mexico og Indonesien, der alle har oplevet en overdødelighed på over 53 procent, mens både USA og Storbritannien har 18 procent flere døde end det forventede antal. Du kan se hele listen her.

Vi skiller os ud

I Danmark skiller vi os dog ud. Sammen med Norge og Sydkorea.

Gennemgangen af de 25 lande viser, at vi sammen med vores norske naboer og landet langt mod øst er de eneste nationer, der ikke har oplevet voldsom overdødelighed.

Financial Times har regnet med 1500 døde om ugen i Danmark, og ifølge deres beregninger ligger vi nu 131 dødsfald under det forventede antal, der er beregnet ud for de seneste års antal døde i Danmark.

Danmarks Statistisk har lavet samme beregning, og den viser lidt andre tal men dog med samme konklusion: Ingen massiv overdødelighed. Ifølge deres data var der forventet, at der ville dø mellem 130 og 165 om dagen, og det tal er i skrivende stund en lille smule højere end forventet. Se al data her.

Hård nedlukning

I Norge ligger antallet af døde på det forventede, mens Sydkorea har oplevet en procent færre døde i 2020 end forventet.

Det skal dog understreges, at Danmark, Norge og Sydkorea i det meste af 2020 har været underlagt restriktioner, og det er formentlig en stor del af forklaringen på tallene. Derudover har effekten af nedlukningen også haft en positiv effekt på eksempelvis antallet af trafikdræbte, fordi flere er blevet hjemme.

Sverige har oplevet 12 procent flere døde i 2020 end forventet, hvor især foråret bød på markant flere dødsfald.