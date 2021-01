Corona dræbte hele stambordet

Helle S. Andersen har været vidne til, hvordan corona - når den er værst - på en frygtelig måde kan slå mennesker ihjel.

Ofret i hendes tilfælde var hendes mor og hendes stambord på plejehjemmet, hvor vaccinen ikke nåede frem i tide.

Seks uger i paradis

Lis Stougaard var for nyligt flyttet på et plejehjem i Østjylland. En flytning, som havde fået den tidligere fotograf og kreative sjæl til at blomstre op, som børnene ikke længe havde set.

- Min mor var før da hårdt ramt af corona rent psykisk. Hun sad bare derhjemme i sin corona-isolation og blev mere og mere corona-deprimeret. Da hun fik plads på det her plejehjem, glædede hun sig rigtig meget, og var selv virkelig aktiv i flytningen, siger datteren Helle S. Andersen.

Lis Stougaard fotograferet af sin datter i foråret 2020. Helle S. Andersen beskriver sin mor som en rigtig løvemor, der med det bedste, hun havde lært, har beskyttet sine børn. Foto: Helle S. Andersen

Helles mor, som var skarp i hovedet indtil det sidste, blev en helt anden udgave af sig selv efter flytningen. Hun kom med i en madklub, tog nogle af sine kreative interesser op igen og havde næsten ikke tid til at snakke med Helle, når datteren ringede for at sludre.

Men kun seks uger skulle Lis Stougaard nå at bo på plejehjemmet, som hun kom til at holde så meget af.

I slutningen af november måned fik Lis' tre børn den melding, som alle frygter.

Corona havde fået fat.

- Det var jo en frygtelig nyhed. Og næsten lige så frygteligt var det, at efter den nyhed blev døren jo låst til plejehjemmet. Vi kunne ikke besøge hende mere, for min mor boede på første sal.

- Vi var selvfølgelig meget bekymrede, men vi havde også fået at vide, at den beboer, som det hele var startet ved, ikke havde været i nærkontakt med vores mor. Og de første to tests, min mor fik, var også negative.

Elefant på brystkassen

Fredag 4. december fik Lis Stougaard svar på sin anden test – negativ – men hun følte sig dårlig.

Allerede lørdag blev Helle S. Andersens mor indlagt på medicinsk afdeling i Horsens, og samme aften fik familien og Lis Stougaard svar fra den tredje test.

Covid-19-positiv.

- Jeg gik fuldstændig balalajka. Bange, nervøs, skrækslagen - ja, alle de følelser på én gang, siger en berørt Helle.

Helle S. Andersen er i dag selv meget påpasselig, hvad angår corona. En sygdom, som hun har fået alt for tæt ind på livet. Foto: Tim Kildeborg Jensen

Søndag nat blev den nu meget dårlige Lis Stougaard flyttet til intensiv afdeling. Hun kunne ikke længere selv trække vejret.

- Jeg spurgte dem (personalet, red.), hvordan situationen så ud for min mor. Og de forsikrede mig om, at så længe hun var der, så behandlede de hende. Og på et tidspunkt så det faktisk ud, som om behandlingen virkede. Som min bror forklarede det, gik det to skridt frem og kun et tilbage.

Selvom børnene så fremgang, kunne Lis Stougaard ikke mærke det.

- Torsdag 17. december sagde min mor til min søster, at hun ikke ville mere. Der var også en sygeplejerske i rummet, som overhørte beskeden. Efter det blev behandlingen stoppet, og vi alle sammen tog afsked med hende lørdag 19. december, siger Helle S. Andersen, der føler sig lykkelig over, at hun selv og hendes søskende, sviger- og børnebørn måtte være sammen med Lis Stougaard, da hun sov ind.

- Det var så frygtelig et forløb, og selv om det er svært at se sin mor dø, er man på en eller anden måde helt afklaret, når det er i sådan en situation, siger Helle, som har svært ved at fortælle historien, uden at stemmen knækker.

- Jeg har hørt flere forklare, at det føles som at trække vejret, mens der står en elefant på din brystkasse. Efter at have set min mor er jeg ikke tvivl om, at det er sådan, det føles.

Alle fra samme bord døde i dag

Ved det bord, som Lis Stougaard plejede at sidde ved på plejehjemmet i Østjylland, er alle seks beboere - mennesker, bedsteforældre, ægtefæller eller hvad de var til folk, som elskede dem - i dag døde.

Corona fik for alvor fat, og derfor er der en særlig grund til, at Helle S. Andersen gerne vil snakke med os på Ekstra Bladet kun få dage efter at have bisat sin mor:

- Jeg vil ønske, at folk hanker op i sig selv nu og tænker, at det måske kun drejer sig om måneder nu, før vi kan løsne lidt op igen.

Bisættelsen af Lis Stougaard, der mistede livet efter to ugers kamp mod corona. Foto: Helle S. Andersen

- Jeg har en gammel far - ham vil jeg rigtig gerne beholde. Og jeg er sikker på, at jeg ikke er den eneste, som har pårørende, jeg gerne vil beholde lidt endnu.

Dagen før Helle og hendes familie bisatte Lis Stougaard, fik plejehjemmet i Østjylland vaccinen.

Lis Stougaard blev 83 år gammel.