Corona-eksperter: Sådan bliver det nu

En ny undervariant af omikron har overtaget, og særligt sårbare skal allerede fra næste uge tilbydes booster-stik, ligesom at plejehjemsbeboere, sårbare og folk over 50 skal tilbydes vaccination efter sommeren.

Sådan lød meldingen fra statsminister Mette Frederiksen (S) på et corona-pressemøde onsdag.

Men varsler pressemødet i Spejlsalen, at vi går endnu et efterår og en vinter i coronaens tegn i møde? Nej, vurderer to eksperter, der begge maner til ro.

- Coronapressemødet i dag skal ikke give samme associationer, som det havde gjort for halvandet år siden, fastslår professor ved Institut for Biomedicin på Aarhus Universitet Søren Riis Paludan.

- Strategien her bliver netop lagt for at undgå, at vi skal have nedlukninger og så videre. Sidste år var man måske lidt sent ude i forhold til at komme i gang, så man skal ikke overfortolke, at det her skulle være et eller andet forstadie til restriktioner, fortsætter han.

Usandsynligt med restriktioner

Ifølge professoren giver det god mening at tilbyde vaccination til de sårbare og dem, der er over 50.

- Vaccinen beskytter groft sagt ikke så godt mod smitte med BA.5, men den beskytter rigtig godt mod sygdom. Og så længe vi kan beskytte dem, der kan blive alvorligt syge, gør det ikke så meget, at der er mere smitte blandt børn og unge, forklarer Søren Riis Paludan.

- Og varianten er ikke mere sygdomsfremkaldende end tidligere. Den er nok lige så sygdomsfremkaldende som den første variant af omikron, vi havde i vinter, og i hvert fald mindre end tidligere varianter.

- Så du vurderer ikke, at det er sandsynligt, at der kommer restriktioner senere på året?

Nej, det gør jeg ikke. Heller ikke, hvis der skulle komme en ny variant, for der er så megen immunitet i befolkningen.

Kan ikke retfærdiggøres

Heller ikke lektor i matematisk epidemiologi ved Roskilde Universitet Viggo Andreasen tror på en vinter med restriktioner.

- Jeg tror, at man kan sige med ret stor sikkerhed, at den variant, vi har nu, ikke vil føre til restriktioner. Den medfører ikke alvorlig sygdom og dødsfald i et omfang, så det på nogen måde kan retfærdiggøres, siger Viggo Andreasen.

Han understreger, at man selvfølgelig ikke kan garantere, at der ikke vil dukke en ny variant op, som ændrer på billedet - men det er ikke 'det mest sandsynlige scenarie'.

- Budskabet til pressemødet er jo helt klart: vi vil ikke prøve at forhindre corona i at sprede sig henover sommeren i det omfang, det nu engang måtte gøre det, siger Viggo Andreasen.

- Og det er jo ud fra en betragtning om, at det ser ud til, at de fleste ikke bliver specielt syge af den.

50.000 smittede?

Viggo Andreasen pointerer, at det i høj grad er dem, der undgik smitte, da omikron rasede, som er udsat for smitte nu.

- Halvdelen af befolkningen var smittede i vinter, så det er den anden halvdel, der er udsat nu. Og det er jo specielt den lidt ældre del, der netop var forsigtige og gode til at beskytte sig i vinter, siger Viggo Andreasen.

- I vinter så vi daglige smittetal på over 50.000. Kommer vi derop igen?

- Hvis vi kigger på tallene, som de er lige nu og her, kunne man faktisk godt sige ja. Men vi har jo en forventning om, at der er en sæsoneffekt, som sætter ind, nu hvor skolerne lukker, og folk er mere udendørs og så videre. Samtidig er der en del af befolkningen, der er meget mindre modtagelige, fordi de var smittet i vinter.

- Det er formentlig forklaringen på, at nogle af de lande, som er lidt foran os - for eksempel Sydafrika og Portugal - rapporterer, at det ikke bliver en lige så stor bølge som sidst, siger Viggo Andreasen.

Han understreger, at vi også tester mindre, hvorfor man heller ikke på samme måde som tidligere kommer til at kunne læse smitten i smittetallene.

Du kan læse alt, hvad der er værd at vide om den nye coronavariant, BA.5, her.