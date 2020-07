Corona-eksplosion dæmper 4. juli fester

Den voldsomme stigning af smittede med coronavirus i USA kommer til at lægge en alvorlig dæmper på festlighederne, når amerikanerne lørdag skal fejre den amerikanske uafhængighedsdag.

Normalt fejres 4. juli med store parader, familiesammenkomster og festfyrværkeri. Men i år er der lagt store begrænsninger på festlighederne.

Fredag blev der målt 57.683 nye tilfælde med smitte af den frygtede virus. Torsdag var tallet omkring 54. 879, og for blot to uger siden var det 'nede' på 22.000 nye tilfælde pr. dag.

Det seneste døgn er 728 døde som følge af smitten.

Borgmester bekymret

Ikke mindst borgerne i Washington DC kommer til at mærke virkningerne af de amputerede festligheder. Her er landets mest storstilede og ikoniske parade fuldstændig blevet afblæst.

Den amerikanske præsident Donald Trump har dog alligevel lovet 'en helt særlig aften' i Washington DC, hvor 10.000 raketter og andet fyrværkeri vil blive skudt af i en hyldest til USA.

Byens borgmester Muriel Bowser er dog dybt bekymret over begivenheden. Ifølge flere amerikanske medier opfordrer borgmesteren borgerne til at blive hjemme.

- Spørg dig selv, om det virkelig er nødvendigt at være til stede. Ved du, om du vil være i stand til at holde den nødvendige, sociale afstand, lyder det fra borgmester Bowser.

Demonstrationer mod Trump

Donald Trump begyndte allerede festlighederne fredag, hvor han fejrede uafhængighedsdagen sammen med sin hustru ved det historiske monument 'Mount Rushmore National Monument,' i South Dakota.

Aktivisterne var ikke begejstrede for den amerikanske præsidents besøg. FOTO: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS/AFP

Arrangementet blev gennemført uden masker og med demonstrationer af efterkommerne af den indianske Sioux stamme. Monumentet med de tidligere amerikanske præsidenter blev nemlig opført på helligt land for Sioux stammen.

Demonstrationer mod Donald Trump i South Dakota fredag. FOTO: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

Hemmeligt fyrværkeri

I New York gennemfører stormagasinet Macy deres berømte fyrværkerishow. Men netop for at forhindre, at folk samles et sted, vil fyrværkeriet blive affyret fra flere forskellige - og hemmeligholdte - steder over flere nætter.

Hvert fyrværkeri vil kun vare fem minutter.

En lang række andre byer har helt afblæst afskydningen af fyrværkeri. I Boston og Houston opfordrer myndighederne befolkningen til at blive hjemme og se fyrværkeri i fjernsynet eller online, skriver BBC.

Over hele USA er der planlagt en lang række begivenheder, som netop kan følges på de sociale medier.

Strande og barer lukket

For øjeblikket spreder coronavirussen sig med særlig stor hast i de sydlige og vestligste stater i USA.

I både Florida og Californien bliver strandene lukket i forbindelse med uafhængighedsdagen. Normalt samles i tusindvis af familier ellers ved havet for at fejre 4. juli med badning og barbecue-fester.

Også mange værtshuse og restauranter i USA er blevet lukket igen, efter at spredningen coronavirussen er ved at komme ud af kontrol.

Frygter hærværk

Det er ikke kun frygten for corona-spredningen, som vil præge dette års uafhængighedsdag.

Myndighederne frygter også, at de voldsomme demonstrationer i forbindelse med George Floyd's død under en anholdelse fornylig vil blusse op igen. Donald Trump har derfor beordret en særlig bevogtning af historiske monumenter for at forhindre, at de bliver udsat for hærværk eller revet ned.

En årtier gammel begivenhed bliver der dog ikke pillet ved ved dagens uafhængighedsfest.

Den årlige 'Nathan's Hot Dog Konkurrence,' hvor deltagerne kappes om, hvem der kan sluge flest pølser med brød, gennemføres. Der bliver dog gennemført en række foranstaltninger for at forhindre spredningen af andet end duften af pølser og ketchup.