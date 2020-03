Corona-eksplosion i USA

Kurven med antal coronasmittede i USA er steget eksplosivt hen over den seneste tid, og nu indtager landet en tredjeplads over lande med flest bekræftede smittede.

Ifølge John Hopkins Universitet, der følger coronaudbredelsen tæt, er der nu 35.224 bekræftede smittede i USA. For blot fire dage siden lød det tal på 13.700.

Artiklen fortsætter under grafikken ...

Og den fart kan give alvorlige konsekvenser for det amerikanske sundhedsvæsen, vurderer Allan Randrup Thomsen, virusforsker og professorer, Københavns Universitet:

Minder om Italien

- Det betyder, at USA er kommet i en situation, som minder om det, vi ser i Italien, hvor man er kommet for sent i gang. Når det først er sket, er det meget svært at afbøde epidemien. Jeg synes, at den danske regering var måske tidlig ude i nogles øjne. Men når man trods ser på vores tal, går det forholdsvis stille og roligt sammenlignet med nogle af de stigninger, man ser andre steder, siger han.

I de varmere områder af USA kæmpes der samtidig mod unge, der deltager i den såkaldte 'spring break'. Således har NBC News berettet, hvordan den lokale guvernør Ron DeSantis har nægtet at lukke festerne. I stedet har lokale taget kontrollen og forsøger nu at lukke strandene.

Samtidig er landets største by, New York City, blevet udnævnt til epicenter for smitten, og byen står for omkring fem procent af alle smittede i hele verden.

Og søndag aften berettede den anerkendte avis New York Times, at der nu er 15.000 i byen, som er blevet testet positive for virussen, og søndag morgen var 114 døde. Imens er 1800 sendt på hospitalet, hvoraf 450 er på intensiv.

Skal blive hjemme

Undergrundsbanen i New York kører fortsat, ligesom mange samlede sig i Washington for at se de kirsebærtræer, der lige nu springer ud. Imens forsøger New York Times at formidle, hvordan eksperter opfordrer til, at der bliver lukket ned for offentligheden.

'Amerikanerne skal overtales til at blive hjemme,' lyder den direkte opfordring således i en stor baggrundsartikel, hvor det samtidig kommer frem, at flere eksperter ikke vil tale til citat af frygt for eventuelle repressalier fra præsident Donald Trump.

'Men de er enige om, at politikerne må gå til siden og lade forskerne gå forrest og fortælle amerikanerne, hvordan de skal håndtere situationen,' som det formuleres i artiklen.

Enorme konsekvenser

Og som et billede på den debat, der lige nu kører i USA, har skuespilleren James Woods delt en video, hvor præsidentkandidaten Joe Biden modtager et kram med teksten: 'Det er virkelig skræmmende, Joe!'.

Allan Randrup Thomsen peger på det er et problem, at der har været stor forskel i håndteringen fra stat til stat, ligesom det offentlige USA har taget lang tid om at reagere.

- Jeg ved godt, at de lokale myndigheder i nogle af staterne har grebet ind tidligere. Men der er ikke grænser mellem staterne, og derfor er der en bevægelighed, der betyder, at folk fra stater, som ikke gør noget, kan bevæge sig ind i stater, hvor de har taget forholdsregler. På den måde har de bragt sig selv i en sårbar situation ved at have en præsident, som ikke i tide forstod, hvad det her drejede sig om.

- Det kan få enorme konsekvenser. For hver dag man tøver, bliver det sværere og sværere at få inddæmmet epidemiforløbet. Jeg føler mig desværre rimelig sikker på, at det amerikanske sundhedsvæsen kommer til at lide et ordentligt knæk.

We are in the middle of an international pandemic and the Democrats’ lead candidate has literally disappeared from the face of the earth. Is this a preview of how he would lead. It’s truly terrifying. “Joe!” #WhereIsJoeBiden #JoeBiden #WuhanCoronaVirus pic.twitter.com/eROCFrXdZ0 — James Woods (@RealJamesWoods) March 23, 2020

Se også: Trump vil sende et hospitalsskib til New York

Se også: Kina strammer grebet om pressen: Udviser udenlandske journalister