Corona-eksplosion: Trump taler med Kinas præsident

USA's præsident, Donald Trump, siger på Twitter, at han netop har talt i telefon med Kina præsident, Xi Jinping, om coronavirus.

'Jeg har lige færdiggjort en virkelig god samtale med præsident Xi af Kina. Vi har i detaljer diskuteret coronavirus, der hærger store dele af vores planet. Kina har været meget igennem, og de har udviklet en stærk forståelse af virusen. Vi arbejder tæt sammen. Stor respekt.'

Trump har tidligere insisteret på at kalde coronavirus for et 'kinesisk virus' og kritiseret Kinas gennemsigtighed, men understreger nu, at han ønsker at samarbejde.

Men inden for det seneste døgn har USA overhalet Kina i antal smittede. Således er der nu 85991 smittede i USA ifølge John Hopkins University & Medicine, der følger corona-udviklingen tæt.

Samtidig havde USA allerede torsdag flere smittede, end Kina havde 23 dage efter, at landet havde passeret 100 smittede, fremgår det af tallene, som er visualiseret i nedenstående tabel.

