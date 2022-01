Corona, en hystade uden bid

Da jeg var barn, elskede min stedfar at advare os børn om den berygtede musetyfus.



- Den starter med, at du ingenting mærker, sagde han altid med stor, komisk alvor.



- Kan du mærke noget? spurgte han.



- Øh, nej, svarede jeg, mens jeg mærkede efter.



- Du kan slet ikke mærke noget?



- Nej, ikke rigtig.



- Uha, så kan det være tegn på musetyfus!



Så grinede han gerne befriende, mens frygten alligevel blev siddende lidt i mig.



Et lille æselspark, og så får du det meget bedre!

Corona starter også med, at man ingenting mærker. Nogle påstår endda at have haft sygdommen uden overhovedet at opdage den. Selv har jeg nok mest undervurderet den, måske endda med god grund, for på vegne af Ekstra Bladet har jeg ageret mundbindsbenægter, afholdt anti-nedluknings-demontrationer og ikke mindst været med en no-vax'er på smitteturné.



Det var nok under al den fægtning med vatpinde, jeg blev smittet. Og så kom jordens mest omtalte virus ellers som et lille æselspark midt om natten; feber, hovedpine, ledsmerter.



Nu er der jo ikke noget mere kedeligt end at høre andres sygdomshistorier, så lad os straks gå til dag 3, hvor jeg fik det betydeligt bedre. Til gengæld havde jeg smittet hele husstanden. Værst var det for min uvaccinerede kone, mens et par nyvaccinerede børn kun skrantede en halv dag. Ikke desto mindre skulle de blive hjemme fra skole en hel uge, mindst.



Sikkert hele skoleåret, hvis det stod til Magnus Løgnicke, som vi kalder ham og hans 'supervåben' herhjemme.



Stik jeres snagen skråt op

Og er det så dét, os ikke-smittede har frygtet i snart to år?



Ja, åbenbart. Bortset fra, at kuren er meget værre end sygdommen. Restriktionerne, karantæne-reglerne og ikke mindst den frygt, som alverdens regeringer har spillet på i opsætningen af den globale maskerade.



Et sted mellem halvt sløj og halvt ok blev jeg pludselig en del af de officielle statistikker. Jeg ignorerede dog de gentagne opkald fra smitteopsporingen. For staten er ikke min mor, og jeg støtter ikke støtte én eneste af de mange syge stikkerlinjer, der er opfundet til 'gavn for samfundet'.



Socialt bedrageri, tryk 1. Sort arbejde, tryk 2. Coronasmitte, tryk 3.



Stik jeres snagen skråt op. Hvem jeg har hængt ud med, er en privatsag, og det holder vi fint styr på selv.



Isolation er de riges privilegium

Til gengæld var vi nødt til at bryde isolationen, for hvem skulle ellers handle ind?



Jeg ved godt, at regeringen og alle deres sundheds-djøffere selv bor på Østerbro, og sikkert tjener tilstrækkeligt til egenhændigt at holde røven oppe på nemlig.com, men jeg støtter ikke kurertjenester, der underbetaler sine medarbejdere.



Vi bor på landet, og som så mange andre danskere belemrer vi ikke vores naboer unødigt, så jeg klædte mig i stedet ud som Mette Frederiksen på tudeturné i minkbranchen (også god igen her til fastelavn, skal siges ).



Jeg gik i Netto med mundbind og havehandsker. Kontaktløst, kan man sige. Det er de riges privilegium at få varerne bragt til døren, vi andre må improvisere.



De fire årstider som sygdom

Sådan er det også lidt med selve sygdommen. Hvis corona var en pizza, ville det være en quattro stagioni, de fire årstider. Et nys, lidt ørepine, noget hoste, en smule feber, tilbagevendende træthed. Lidt af hvert, men ikke rigtig noget, der batter. Eller slår dig ihjel, medmindre du selvfølgelig er i en eller anden højrisiko-gruppe.



Kort sagt, en wannabe-influenza, der ved sine gentagne mutationer ser ud til at have tabt betydelig styrke.

Sygdommen overbeviser ikke i sig selv, og begrunder på ingen måde frygten. Den er faktisk ikke rigtig noget at skrive hjem om, men den er åbenbart noget at lukke et helt land ned for. Forstå det, hvem som kan.



Som man siger: Frygten er den værste.