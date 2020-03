Corona får danskerne til at ændre vaner

Danskerne har lyttet til de råd, som myndighederne er kommet med for at forhindre ukontrolleret spredning af coronavirus.

Det viser en rundspørge som Voxmeter har lavet for Ritzau.

Her svarer to tredjedele af de adspurgte for eksempel, at de vasker hænder og benytter håndsprit hyppigere nu, end før coronavirus blev konstateret i Danmark.

I rundspørgen, der er foretaget fra tirsdag til fredag i denne uge, er 1004 repræsentativt udvalgte danskere blevet stillet en række spørgsmål om, hvordan de ser på håndteringen af den frygtede virus.

Det er kun lidt over to uger siden, at den første dansker, TV2-redaktør Jakob Tage Ramlyng, blev konstateret smittet med coronavirus. Siden er mere end 800 danskere testet positive for den frygtede virus.

Et af tiltagene er, at der fra mandag er forbud mod indendørsarrangementer med over 100 deltagere.

Halvdelen af danskerne har dog allerede lagt begrænsninger på sig selv i den retning. Lidt over halvdelen af de personer, som Voxmeter har spurgt, 54,3 procent, oplyser, at de for tiden undgår større forsamlinger.

31 procent fastslår, at de har undladt at deltage i sociale arrangementer på grund af virusset.

Hver fjerde oplyser, at de har ladet være med at bestille ferie eller rejser på grund af virusset. Og er dermed helt i tråd med de seneste anbefalinger fra Udenrigsministeriet, der fraråder alle ikke-nødvendige rejser ud af landet.

Indgrebet er gået hårdt ud over en lang række virksomheder. Blandt andet er hotel, rejse og restaurationsbranchen hårdt ramt.

I rundspørge fra Voxmeter svarer lidt mindre end en fjerdedel da også, at de går mindre på restaurant nu, end før coronavirusset var kommet til Danmark.

Det er dog ikke alle danskere, som mener, at et virus skal sætte begrænsninger for dem. 15,4 procent af de adspurgte i rundspørgen svarer nemlig, coronavirus ikke har betydet nogen ændring i deres adfærd.