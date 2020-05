Corona-fiasko på strand: Slog alt ihjel

I et forsøg på at beskytte børn mod coronavirus spredte de lokale myndigheder 2000 liter blegemiddel på stranden i Zahare de los Atunes. Men det gik helt galt

De lokale myndigheder i byen Cadiz fik en genial ide i forsøget på at beskytte de børn, der lige havde fået lov til at komme ud og lege igen efter ugevis i karantæne.

2000 liter vand med to procent blegemiddel skulle beskytte de små mod coronavirus på stranden i Zahare de los Atunes.

Men det endte helt galt. Det skriver El Pais.

Væsken endte med at slå alt ihjel på stranden, og økosystemet er helt smadret.

Myndighederne har allerede erkendt, at der var tale om en stor fejl, mens miljøorganisationerne begræder brøleren.

Også britiske BBC har skrevet om den ødelagte strand, og de har talt med María Dolores Iglesias, der er leder af en miljøorganisation i området.

- Blegemiddel er et meget stærkt desinficerende middel, og det e rgodt at bruge på gader og asfalt, men skaden her har været brutal.

- De har smadret klitterne imod alle regler. Det er helt forkert. Især når man tænker på, at virussen lever i mennesker og ikke på stranden. Det er sindssygt, siger hun

Efter syv uger med streng nedlukning har folk i Spanien lørdag fået lov til at gå på gaden for at motionere.

Det sker som led i en gradvis genåbning af det spanske samfund. Allerede i sidste weekend fik børn lov til at gå ud for at lege, hvis de opfyldte en række krav.

Spanien har lørdag rundet 25.000 coronarelaterede dødsfald. Det er sket med en stigning på 276 døde fra fredag til lørdag, oplyser landets sundhedsministerium lørdag formiddag.