Corona-forskere begejstret: 'Kan redde menneskeliv'

Malariamedicin har gentagne gange været brugt i forsøget på at nedkæmpe coronavirus.

Det gik eksempelvis verden rundt, da den forhenværende amerikanske præsident Donald Trump offentligt fortalte, at han tog lægemidlet hydroxyklorokin i en periode.

Efterfølgende kom det dog frem, at midlet faktisk øger risikoen for dødsfald hos coronapatienter. Men nu har et dansk forskerhold fået et potentielt gennembrud i bekæmpelsen af den globale pandemi med et andet malariamiddel - nemlig Atovaquone.

Den førende virolog Søren Riis Paludan har blandt andre været en del af forskerholdet fra Aarhus Universitet. Foto: Aarhus Universitet

Kan redde fattige lande

I en pressemeddelelse lyder det, fredag fra forskere ved Aarhus Universitet, at lægemidlet Atovaquone virker beskyttende både før og efter infektion med coronavirus i menneskeceller i laboratoriet.

Derfor kan midlet sandsynligvis bruges både som forebyggelse og behandling af corona.

- Selv om der er udviklet vacciner mod covid-19, kan det redde menneskeliv, hvis godkendte, billige og tilgængelige lægemidler viser sig effektive mod sygdommen, siger post.doc Madalina Carter-Timofte, som er førsteforfatter på studiet.

- De fleste i den vestlige verden har adgang til vacciner, kæmper mange lavindkomstlande en ulige kamp mod covid-19, fordi de ikke har den nødvendige infrastruktur eller økonomi til at vaccinere befolkningen. Opdagelsen af ny medicin mod coronavirus kan forhindre spredning af infektion, både hos vaccinerede og uvaccinerede personer, forklarer hun videre.

Hør hvorfor WHO mener, at coronavarianten er bekymrende. WHO om den nye coronavariant omikron.

Ikke undersøgt omikron

De danske forskere har dog endnu ikke haft mulighed for at teste lægemidlet på omikronvarianten, men så snart det er muligt, vil de også undersøge om lægemidlet har en effekt mod den nye variant, lyder det i meddelesen.

Atovaquone har været godkendt i USA siden 1999 til behandling af malaria. Før midlet kan tages i brug mod corona, skal det dog først valideres i to kliniske studier med patienter i USA, som allerede er i gang på to universiteter.

De foreløbige resultater glæder dog David Olagnier, som er lektor på Institut for Biomedicin. Det er hans laboratorium, som står bag resultatet.

- Det er et spændende studie, hvor vi i samarbejde med forskningsgrupper i Canada og her på Aarhus Universitet viser, at Atovaquone kan bruges – i hvert fald i laboratoriet - til at beskytte lungeceller mod flere varianter af coronavirus.

- Det er ideelt, hvis vi kan bruge allerede godkendte lægemidler mod covid-19, fordi det sparer både tid og ressourcer i lægemiddeludviklingsfasen, siger han.