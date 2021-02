Corona-forsøg vil smitte 90 raske unge

Når de britiske forsøgsdeltagere er blevet udsat for smitte, skal de i isolation i minimum 14 dage på et hospital i London

Britiske forskere søger op mod 90 raske unge, som frivilligt vil lade sig udsætte for coronasmitte i et forsøg.

Det oplyste det britiske erhvervs- og energiministerium i en pressemeddelelse onsdag.

Forsøget, som er det første af sin slags, vil blive skudt i gang inden for en måned. Det har til formål at undersøge, hvordan coronavirus påvirker kroppen i håb om at blive klogere på virussen, behandlingsmetoder og vacciner.

'Forskere og videnskabsfolk rundt omkring i verden har gjort utrolige fremskridt, når det kommer til at forstå covid-19 og udvikle essentielle vacciner, som skal beskytte borgerne,' siger erhvervs- og energiminister Kwasi Kwarteng i pressemeddelelsen.

'Vi ønsker at finde de bedste og mest effektive vacciner til brug over længere tid. Dette forsøg vil finde sted i Storbritannien og vil bidrage til at øge forskernes viden om, hvordan virussen påvirker folk. Det kan i sidste ende komme til at fremme udviklingen af vacciner,' fortsætter han.

Smittes gennem næsen

Ifølge The Guardian vil forsøgsdeltagerne skulle gå i karantæne på Royal Free Hospital i London.

Her vil de to dage senere blive udsat for smitte med virussen gennem næsen. Derefter skal de overvåges 24 timer i døgnet i minimum 14 dage, hvor de vil få lavet næsepodninger og få taget blodprøver hver dag.

De vil under hele forløbet blive behandlet og efterset af læger.

Folkene bag forsøget opfordrer unge i alderen 18-30 til at melde sig. Det er desuden vigtigt, at de unge er ved godt helbred.

