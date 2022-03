Corona: Fra skurk til darling

Ingen kommune har modtaget coronatæsk som Ishøj, da pandemien hærgede i Danmark.

Dengang stak Ishøj ud med høje smittetal, og ud over det høje antal syge borgere blev kommunen ofte omtalt i negative vendinger.

Det har nu ændret sig.

De seneste tal fra Statens Serum Institut viser, at Ishøj Kommune, der sidste år i flere perioder var kommunen med den kedelige førsteplads i antal smittede borgere, nu er blevet duksedrengen over dem alle.

Således har kommunen det laveste incidenstal på landsplan.

Ingen interesse for lave tal

Det vækker glæde hos borgmester i Ishøj, Merete Amdisen.

- Vi har taget et hårdt slid, og mange borgere har været smittede, og det er jo fordi, de typisk har nogle jobs, hvor de er i kontakt med andre mennesker. Derfor er det nu en rar situation for os.

- Faktisk var der en borger, der havde delt tallene i en lokal Facebook-gruppe, som undrede sig over, at ingen medier ville interessere sig for, at Ishøj endelig havde det laveste incidenstal.

Nærmest flokimmunitet

Ifølge virolog Allan Randrup Thomsen hænger det lave smittetal i Ishøj sammen med, at der tidligere har været meget smitte i kommunen.

- Du kan sammenligne det med en konkurrence mellem byttedyr og rovdyr. Hvis rovdyrene er meget effektive, og slår alle byttedyr ihjel, så kollapser rovdyr-populationen efterfølgende, fordi den ikke kan finde føde, siger Allan Randrup.

Virologen er ikke meget for at bruge begrebet flokimmunitet, men han fortæller, at det i princippet er det, der er sket i Ishøj.

- Når mange er immune, har virus svært ved at sprede sig.

Allan Randrup fortæller, at coronasmitten i Danmark har bevæget sig fra øst til vest.

Det er også en kommune langt fra den københavnske vestegn, som er den absolutte topscorer i antal smittede per indbygger.

Ærø.

- Ingen panik

Smitten i ø-kommunen er dog ikke noget, der får den socialdemokratiske viceborgmester på Ærø, Hans Peter Rønn Bolding, til at flyve op ad sædet.

- Altså nu har jeg ikke forstand på pandemier som sådan, men i mit hoved giver det mening. Vi har tidligere haft lavere smittetal herovre end landsgennemsnittet, så bøtten har tippet lidt.

- Men det er ikke min opfattelse, at det er noget, der har skabt panik, siger Hans Peter Rønn Bolding.

- Jeg tror ikke, det er så meget anderledes som i resten af Danmark. Den almene interesse (for coronavirus) er faldet.