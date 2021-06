Corona giver positiv rekord

Selvom de fleste danskere formentlig har bandet coronarestriktioner og, ikke mindst, selve sygdommen (covid-19) langt væk, så holder vendingen om, at 'intet er mere skidt, end at det er godt for noget' også vand i det ellers store og på alle måder kedelige coronabillede.

Det kan de tale med om hos Rådet for Sikker Trafik, Transportministeriet og i Vejdirektoratet, der netop har offentliggjort en rapport med ulykkestallene i trafikken i 2020.

Med 'kun' 163 dræbte og 2751 tilskadekomne i alt på de danske veje blev 2020 et historisk år med færrest alvorlige ulykker siden før 1930'erne. Forklaringen på den positive udvikling tilbage til et niveau fra for knapt 90 år siden er den massive nedlukning fra 11. marts 2020 som følge af coronaepidemien.

Ekstra Bladet satte i april i år fokus på trafiksikkerhed - og mangel på samme - da vi fulgte ATK-koordinator hos Midt- og Vestjyllands Politi, Martin Pedersen, på en arbejdsdag på en farlig strækning i Resenbro syd for Silkeborg. Foto Ernst van Norde

Det største fald i antallet af dræbte og tilskadekomne skete således i forårsmånederne marts, april og maj, da Danmark oplevede sin første store nedlukning. Her faldt antallet af alvorlige ulykker med 23 procent i forhold til i samme periode i årene fra 2015 til 2019.

Stort fald af pendlere

Den positive udvikling er tilsyneladende noteret med tilfredshed hos transportminister Benny Engelbrecht (S), der i en pressemeddelelse fra Vejdirektoratet siger om tallene:

- 2020 har givet os et unikt indblik i, hvad der sker, hvis vi skærer markant ned på behovet og muligheden for at transportere os.

Især pendlertrafikken har været påvirket af nedlukningerne, hvor mange har arbejdet hjemme og således ikke har skullet transportere sig til og fra arbejdspladsen. Det har samtidig medvirket til et stort fald i antallet af dræbte og tilskadekomne i morgen- og eftermiddagstimerne, fremgår det af rapporten, som også oplyser, at antallet af alvorlige ulykker på lande- og motorveje har været faldende inden for de nævnte tidsrammer.

En måned kan vælte det hele

Træerne vokser dog ikke ind i den blå juni-himmel hos Vejdirektoratet, hvor man er forberedte på, at 2020 vil fremstå som en isoleret god historie om trafiksikkerheden i Danmark.

- Vi håber selvfølgelig, at den gode udvikling vil fortsætte, men ikke på et niveau, så 2021 bliver endnu bedre. Lukningen (i indeværende år) har ikke været lige så hård og nogle gange skal der bare en dårlig sommermåned til, før end statistikken med dræbte og tilskadekomne stiger voldsomt, siger Marianne Foldberg Steffensen, afdelingsleder for trafiksikkerhed hos Vejdirektoratet, til Ekstra Bladet.

- Tallenen for 2021 ser indtil videre fine ud, der er gode takter, men de ender ikke på 2020-niveau, tilføjer hun.

Og negativ rekord

Mens coronapandemien har skåret kraftigt i antallet af dødsulykker, så viser de nye tal fra Vejdirektoratet til gengæld også, at de unge i højere grad sætter sig bag rattet med for meget alkohol i kroppen.

29 personer blev dræbt, og 305 kom til skade i spiritusulykker i 2020. Antallet af spiritusulykker med personskade er ikke faldet lige så meget som personskadeulykker generelt i 2020.

Resenbro-borgeren Knud Nissen lavede en gimmick ved at stille sig op med dette hjemmelavede trafikskilt langs den strækning i hans hjemby, hvor mange kører alt for stærkt. Unge bilister med alkohol i blodet har formentlig også kørt forbi ham på et tidspunkt, da han forsøgte at råbe bilisterne op med et smil på læben. Foto Ernst van Norde

Især de unge udgør en stor del af de spirituspåvirkede i trafikulykker. I 2020 var der 26 procent flere spirituspåvirkede førere eller fodgængere i aldersgruppen 18-24 år i forhold til gennemsnittet i 2015-2019. Langt de fleste spirituspåvirkede 18-24-årige kørte personbil, da ulykken skete.

Mere end halvdelen af spiritusulykkerne skete i weekenden, og 86 procent af de spirituspåvirkede førere og fodgængere var mænd.

- Det er både trist og bekymrende, at vi har set flere unge med spiritus i blodet. Det er et fælles ansvar at sige meget klart til de unge, at alkohol og trafik ikke er foreneligt. Nu genåbner samfundet igen, og jeg håber, at vi kan tage noget af det, vi har lært under pandemien med, så vi også næste år kan holde ulykkestallene nede, siger transportminister Benny Engelbrecht (S).

