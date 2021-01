Corona har givet hospitalerne færre kol-patienter

Patienter med Kronisk obstruktiv lungesygdom, kol, udgør som regel en stor del af sengene på afsnittet for lungemedicin på Regionshospitalet i Nordjylland.

Men det er ikke tilfældet denne vinter. Det siger Bente Grønlund, der er ledende overlæge i lungemedicin på hospitalet, til Kristeligt Dagblad.

- Det er mit klare indtryk, at vi har færre kol-patienter indlagt end i gennemsnitlige år. Om vinteren plejer vi stort set kun at have lungepatienter indlagt på vores lungemedicinske afsnit, og mange af dem har kol.

- Nu fylder vi sengepladserne med mange andre typer af patienter, fordi kol-patienterne mangler, siger hun.

Samme oplevelse har Peter Lange. Han er overlæge ved Afdeling for Medicinske Sygdomme på Herlev-Gentofte Hospital.

- Det er den kliniske observation, at vi ser langt færre patienter med kol på de medicinske afdelinger, siger han.

Patienter med kol har risiko for at få et alvorligt sygdomsforløb, hvis de bliver smittet med corona.

Derfor har de i høj grad fulgt coronarådene om social distancering og ikke at se syge familiemedlemmer ifølge Kristeligt Dagblad.

Der er ingen nationale tal for indlæggelser med kol i 2020 endnu, men specialansvarlig overlæge i lungemedicin på Vejle Sygehus Anders Løkke har opgjort tallene for sin afdeling.

Her havde man 378 patienter indlagt med kol sidste år mod 461 patienter i 2019. Det er et fald på næsten 20 procent.

Selv om corona dermed ser ud til at have forårsaget færre indlæggelser med kol, har pandemien også haft en mindre positiv konsekvens for patienter med lungesygdommen.

Færre har nemlig fået opdaget og kontrolleret deres kol.

300.000-400.000 danskere har kol, og af dem har cirka hver tiende sygdommen i svær eller meget svær grad.