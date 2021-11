Corona-helt: Minister gør grin med os

Forsvarsminister Trine Bramsen stillede sidste år 5.000 frivillige en medalje i udsigt for deres arbejde under coronakrisen. Men intet er sket, og Orla Wulff fra Vejle mener, at ministeren gør grin med Hjemmeværnets indsats.

Forsvarsminister Trine Bramsen var i december sidste år fuld af lovord, da hun roste de tusindvis af frivillige og ansatte på forsvarsområdet, som havde hjulpet Danmark gennem corona-krisen.

'Uselvisk har de trådt til og løst opgaver af afgørende betydning for folkesundheden. Den indsats har været og er fortsat afgørende for at komme igennem krisen som land og befolkning,' udtalte Trine Bramsen i en pressemeddelelse 19. december 2020.

Og derfor skulle de have en medalje, lød det.

'Godt 5.000 medarbejdere fra Forsvaret, Hjemmeværnet og Beredskabsstyrelsen har som ansatte eller frivillige bidraget til at løse opgaver relateret til corona-epidemien. Indsatsen anerkendes nu med en medalje,' fremgik det af meddelelsen fra Forsvarsministeriet, som tilføjede:

'De første medaljer vil blive tildelt af forsvarsministeren i det nye år.'

5.000 frivillige og ansatte under Forsvarsministeriet blev 19. december 2020 lovet en medalje af Trine Bramsen. Men ingen har set skyggen af medaljen. Foto: POLFOTO

Men her 11 måneder senere har ingen set skyggen af den medalje, som forsvarsministeren har stillet de 5.000 corona-helte i udsigt, og ministeriet har siden sommer fået flere henvendelser fra frivillige, som rykker for deres medalje.

'Det er en syltekrukke'

En af dem er 66-årige Orla Wulff fra Vejle.

Med kort varsel stillede han sig via Hjemmeværnet til rådighed i marts 2020 og hjalp frivilligt til ved Kolding Sygehus, hvor test-telte blev sat op.

66-årige Orla Wulff fra Vejle kritiserer nu Trine Bramsen for at løfte fra sit løfte. Foto: Anders Brohus

- Jeg har slet ikke tal på, hvor mange timer og dage, jeg brugte, fortæller Orla Wulff, som tilbage i juni skrev til Forsvarsministeriet for at tjekke op på den anerkendelse, som han og 4.999 andre var blev lovet af Trine Bramsen.

- Jeg synes, det er for dårligt, at de melder noget ud, uden at der sker noget, siger Orla Wullf.

Han fik i slutningen af juni et svar tilbage fra forsvarsminister Trine Bramsen:

'Mange indenfor Forsvarsministeriets område har ydet en ekstraordinær indsats under COVID-19. Derfor arbejdes der netop nu på højtryk for at de, der har bidraget til håndteringen af pandemien vil få en synlig anerkendelse for indsatsen.'

Men Orla Wulff tror ikke på Trine Bramsens løfter.

- Hun skriver i juni, at der arbejdes på højtryk - det kan jeg jo ikke se, for det er nu næsten fem måneder siden. Det er en syltekrukke, og jeg føler, at de gør grin med os, siger Orla Wulff.

Orla Wulff er frivillig ved Hjemmeværnet og brugte i foråret 2020 adskillige dage ved testtelte i Kolding. Foto: Anders Brohus

Mørklægger korrespondance

At der ifølge Trine Bramsen arbejdes på højtryk er også svært at få øje på, når man gransker den dokumentoversigt i sagen, Ekstra Bladet har fået aktindsigt i hos Forsvarsministeriet.

Udover en række besvarelser på henvendelser fra utålmodige frivillige har ministeriet tilsyneladende kun været i kontakt med Justitsministeriet om sagen, og seneste kontakt var i august.

Hvad der er sket herefter, er uvist, og både Forsvarsministeriet og Justitsministeriet nægter at give Ekstra Bladet aktindsigt i den korrespondance, der har været i sagen.

Kun indstillede vil få en medalje

Ekstra Bladet har i de seneste par uger rettet flere henvendelser til Forsvarsministeriet for at få opklaret, hvad status er.

Ministeriet har foreløbig sendt én skriftlig kommentar, og nu er det tilsyneladende kun dem, som er indstillet, der får en medalje - og ikke alle 5.000.

'Det er besluttet, at de der har bidraget til håndteringen af pandemien, vil få en synlig anerkendelse for deres indsats. Konkret vil de medarbejdere, dedikerede frivillige og værnepligtige, som indstilles, få tildelt en medalje. Der er tale om en nyindstiftet medalje.'

Ekstra Bladet har på den baggrund anmodet om et interview med Trine Bramsen og forsøgt at få besvaret en række opklarende spørgsmål, men ministeriet er ikke vendt tilbage trods flere mails.

