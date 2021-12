Corona-hotspot: Danmark topper liste

1612 smittede pr. 100.000 indbyggere.

Sådan lyder incidenstallet i Danmark for den seneste uge, og det er nok til at sende os til tops på listen over lande med flest coronasmittede på verdensplan.

Det skriver nyhedsbureauet AFP, der har opgjort incidenstallene på baggrund officielle data fra landene de seneste syv dage.

Det daglige smittetal satte endnu en gang rekord herhjemme i dag, hvor der ifølge SSI's data var 16.164 nye smittede.

Det høje incidenstal kan til dels tilskrives, at vi i Danmark har en offensiv teststrategi, men andelen af personer, der er testet positive i dagens tal, ligger dog på 12,4 procent, hvilket er rekord herhjemme, siden det blev tilgængeligt for alle at blive testet.

Europa i toppen

Ifølge AFP følger Island efter Danmark på listen, efter landet konstaterede 672 nye smittetilfælde.

Indtil midten af december havde Island aldrig registreret mere end 200 daglige smittede.

Nyhedsbureauet skriver, at de fem lande, der udgør toppen af listen, alle er europæiske lande.

Det gør ifølge AFP Europa til verdens corona-'hotspot'.